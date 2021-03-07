Eyüpsultan'da otellerde normalleşme denetimi
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Eyüpsultan'da otellerde normalleşme denetimi

07.03.2021 15:58 | Son Güncelleme: 07.03.2021 16:03
Eyüpsultan'da otellerde normalleşme denetimi

Kontrollü normalleşme denetimleri tüm İstanbul'da devam ederken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ilçedeki otelleri denetleyerek, korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu.

Kontrollü normalleşme denetimleri tüm İstanbul'da devam ederken, Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara ilçedeki otelleri denetleyerek, korona virüs tedbirleri kapsamında uyarılarda bulundu.

İstanbul'da pazar günü uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında kontrollü normalleşme tedbirleri kapsamında otellere yönelik denetimler gerçekleştirildi. Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, ilçede bulunan otellerde HES kodu, ateş ölçümü, dezenfektan kullanımı ve salgınla mücadelede Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmiş 14 kural ile ilgili denetim yaptı. Denetimde kurallara uyan işletme sahiplerine teşekkür eden Kara, uymayanlara ikazlarda bulundu.

Denetimlerden sonra açıklama yapan Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, "İstanbul olarak turuncu kategorideyiz. Mavi kategoriye varmak, sağlıkla ilgili gelişme kaydetmek, hastalığı bir an evvel şehrimizden ve ilçemizden göndermek üzere denetim çalışmalarımız devam ediyor. Bu denetim çalışmalarını bugün oteller hususunda yapıyoruz. Günlük olarak bütün sektörlerde devam ediyor" dedi.

"Kurallara uyan vatandaşlarımızın yüzdesi çok fazla"

Kurallara uyan vatandaşları tebrik eden Kara, "Kurallara uyan vatandaşlarımızın yüzdesi çok fazla. Kurallara uymayanlara da gerekli hatırlatmaları yapıyoruz. Burada otellerimizde güvenlik sertifikasının olduğunu ve gerekli önlemlerin alındığını görmekten dolayı memnunum. Kendilerine teşekkür ediyorum. Ayrıca bizimle birlikte tüm Eyüpsultan'da ve İstanbul'da denetim devam ediyor" diye konuştu.

Denetlenen otelin yetkilisi Serhan Coşkun, "Her şey çok yolundaydı. Misafir memnuniyeti ve hijyeni olarak gereken maske, mesafe ve temizlik kurallarını maksimum uyguluyoruz. Onların sağlığı ve hijyeni bizler için çok önemli. Kaymakamımıza da teşekkür ediyorum. Bu süreci en iyi şekilde yönetmeye gayret ediyoruz" şeklinde konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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