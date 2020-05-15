EYÜPSULTAN'DA MANDIRADA İŞLENEN CİNAYETİN ŞÜPHELİSİ TUTUKLANDI Gözde Buse PEHLİVAN İSTANBUL DHAEyüpsultan'da mandırada tüfekle vurularak öldürülen Türkmenistan uyruklu Raşit A.'nın katil zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı.

Gözde Buse PEHLİVAN İSTANBUL DHA

Eyüpsultan'da mandırada tüfekle vurularak öldürülen Türkmenistan uyruklu Raşit A.'nın katil zanlısı polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayda kullanılan tüfek mandıra yakınlarında bidon içerisinde ele geçirilirken, adliyeye sevk edilen şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Eyüpsultan Mithatpaşa Mahallesi üzerinde bulunan mandırada, dün, Türkmenistan uyruklu Raşit A.'nın, bir kişi tarafından tüfekle vurularak öldürülmesi üzerine polis harekete geçti.

Eyüpsultan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bölgede çalışma yaparak ve güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin kimliğini tespit etti. Çalışmalar devamında ekipler, olay yerinin yakınlarında ormanlık alanda arama yaptı. Yapılan aramalarda polis eşkal ve kimliğini tespit ettiği Özgür Y.'yi gözaltına aldı.

Şüphelinin ifadesinde Türkmenistan uyruklu Raşit A.'nın telefonunu olaydan bir gün önce kurcaladığını telefonda kendi ailesine ait fotoğrafları gördüğünü yorum yapınca rahatsız olduğunu ve kıskançlık duyduğunu bu sebeple öldürmeye karar verdiğini söylediği öğrenildi. Poliste işlemleri tamamlanan Özgür Y. adliyeye sevk edildi. Şüpheli çıkarıldığı mahkemede tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: DHA