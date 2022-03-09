Eyüpsultan'da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı - Haberler

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Eyüpsultan'da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Eyüpsultan'da kar yağışı için hazırlıklar tamamlandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu.

İSTANBUL (İHA) - Meteoroloji Genel Müdürlüğü, İstanbul için kar yağışı uyarısında bulundu. Yapılan uyarı üzerine Eyüpsultan Belediyesi hazırlıklarını tamamladı.

Beklenen yoğun kar yağışı nedeniyle ilçede herhangi bir olumsuzluk yaşanmaması için Eyüpsultan Belediyesi'ne bağlı 274 personel, 14 iş makinesi, 47 kar küreme aracı ve 30 kamyon görevlendirildi. Ekipler, ilçede kar yağışı ve buzlanma nedeniyle yolların kapanmasını önlemek amacıyla 24 saat boyunca iki vardiya sisteminde çalışacaklar. Ekipler gerekli görülen noktalarda ise kar küreme ve tuzlama çalışmaları yapacaklar. - İSTANBUL

İllere göre hava durumu tahminlerini görüntülemek için tıklayın

İhlas Haber Ajansı / Yerel

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Eyüpsultan Belediyesi, İstanbul, kar, Yerel, Haberler

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