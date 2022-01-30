Eyüpsultan'da hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu trafiği tehlikeye soktu - Haberler
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Eyüpsultan'da hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu trafiği tehlikeye soktu

AA - Güncel
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İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir hafriyat kamyonu hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye soktu.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'un Eyüpsultan ilçesinde bir hafriyat kamyonu hatalı sollama yaparak trafiği tehlikeye soktu.

Alınan bilgiye göre, Çiftalan-Göktürk arasındaki çift yönlü karayolunda seyreden bir hafriyat kamyonu, hatalı sollama yaparak önündeki otomobilleri geçti.

Hafriyat kamyonu, hatalı sollama sırasında karşı yönden gelen hafif ticari araçla çarpışmaktan son anda kurtuldu.

Bu arada kamyonun, trafik güvenliğini tehlikeye soktuğu anlar cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Eyüpsultan'da hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu trafiği tehlikeye soktu

Eyüpsultan'da hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu trafiği tehlikeye soktu

Eyüpsultan'da hatalı sollama yapan hafriyat kamyonu trafiği tehlikeye soktu

AA - Güncel

Eyüpsultan, İstanbul, Güncel, Haber

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