Eyüpsultan'da gecekondu yangını
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Eyüpsultan'da gecekondu yangını

18.12.2020 19:17 | Son Güncelleme: 18.12.2020 19:17
Eyüpsultan'da gecekondu yangını

Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Eyüpsultan'da bir gecekonduda çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Alınan bilgiye göre, Alibeyköy Merkez Mahallesi Kıryokuşu Sokak'taki bir gecekonduda soba bacasından yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri, ev sakinlerini ve kümes hayvanlarını tahliye etti. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken, gecekondu kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mehmet Ali Derdiyok

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