Son dakika haber! Eyüpsultan'da 3 katlı imalathanede yangın
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Son dakika haber! Eyüpsultan'da 3 katlı imalathanede yangın

Gelen son dakika haberlerine göre EYÜPSULTAN'da 3 katlı düğme imalathanesi olarak kullanılan bir binada yangın çıktı.

Son dakika haber! Eyüpsultan'da 3 katlı imalathanede yangın
11.09.2020 20:40 | Son Güncelleme: 11.09.2020 20:59

EYÜPSULTAN'da 3 katlı düğme imalathanesi olarak kullanılan bir binada yangın çıktı. Yangın itfaiye ekipleri tarafından söndürülürken işyerinin yaklaşık 6 ay önce de yandığı öğrenildi.

Yangın, Defterdar Mahallesi Çaycılar Sokak'ta saat 19.00 sıralarında çıktı. İddiaya göre, sokak üzerinde bulunan düğme imalathanesi olarak kullanılan 3 katlı binanın giriş katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Dumanları gören vatandaşların haber vermesiyle olay yerine polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Duman kısa sürede işyerinin bütün katlarını sardı. Polis ekipleri çevrede önlem alırken itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Kısa sürede kontrol altına alınan yangında işyerinde hasar meydana geldi. İş yerinde yaklaşık 6 ay önce de yangın çıktığı öğrenildi. 

Yangınla ilgili konuşan Engin Soyyiğit, "Yangın bir anda çıktı, bir anda alevler yükselmeye başladı. Burası düğme imalathanesi olarak kullanılıyor. Herhangi bir yaralı ya da can kaybı yok, sadece iş yerinde hasar var. Daha önce de aynı yerde yangın çıkmıştı. Kimyevi bir madde olduğu için tehlikeli bir boyuta ulaştı." dedi. 

PANİK ANLARI CEP TELEFONU KAMERASINDA

Yangın, bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde iş yerinden yoğun dumanların çıktığı ve çevredeki vatandaşların panik içinde olduğu görülüyor. Görüntülerin devamında ise İtfaiye ekiplerinin de yangına müdahale ettiği görülüyor. 

Polis yangınla ilgili çalışma başlattı.


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Kaynak: DHA

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