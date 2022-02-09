Eyüpsultan'da 3 katlı binanın bahçesindeki istinat duvarı çöktü

EYÜPSULTAN'da 3 katlı bir binanın bahçesindeki istinat duvarı çöktü. Duvardan kopan beton parçaları yan binanın bahçesine düştü. Şans eseri kimsenin yaralanmadığı olayda itfaiye ve belediye ekipleri incelemelerde bulundu. İncelemelerin ardından bina sakinlerinin tahliye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.

Silahtarağa mahallesi Berrak Sokakta bulunan 3 katlı bir binanın bahçesindeki istinat duvarı, saat 03.00 sıralarında gürültüyle çöktü. Henüz bilinmeyen bir nedenle çöken duvardan kopan beton parçaları, yan binanın bahçesine düştü. Gürültüye uyanan mahalle sakinleri durumu itfaiye ve belediyeye haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri çökmenin meydana geldiği alanda önlem alarak inceleme yaptı. Eyüpsultan Belediyesine ait zabıta ekipleri de bina sakinlerinden bilgi aldı. Sabah saatlerinde ekiplerin incelemesinin ardından binanın tahliye edilip edilmeyeceğine karar verilecek.