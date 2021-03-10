Eyüpsultan Cami Miraç Kandili coşkusu
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Eyüpsultan Cami Miraç Kandili coşkusu

10.03.2021 23:12 | Son Güncelleme: 10.03.2021 23:38

Eyüpsultan Cami Miraç Kandili coşkusu Eyüpsultan Camii ve Türbesi kısıtlamaya rağmen boş kalmadı.

Eyüpsultan Cami Miraç Kandili coşkusu

İSTANBUL - Eyüpsultan Camii ve Türbesi kısıtlamaya rağmen boş kalmadı. Vatandaşlar aileleri ile birlikte türbeye gelerek dua etti.

Peygamber efendimiz Hz. Muhammed (S.A.V.)'in Miraca yükseldiği gece ve Ramazan ayının habercilerinden olan Miraç Kandili bütün camilerde kutlandı. Eyüpsultan Camii ve Türbesi de korona virüs tedbirlerinde uygulanan kısıtlamaya rağmen Miraç kandilinde boş kalmadı. Kısıtlamaya rağmen cami avlusuna gelen vatandaşlar türbenin başında Kuran okuyup dua etti.

Çocukları ile birlikte Eyüpsultan'a gelen Mehmet Teker, "Herkesin kandilini kutlarım. Daha güzel şartlarda olmasını isterdik. Korona illetinden bir an önce kurtuluruz. Daha güzel kandillerimiz olur. Çocukları aldık Eyüpsultan'a geldik. Yasak olmasına rağmen çocukları tek bırakamadık. Duamızı yaptık" dedi.

Eyüpsultan Cami Miraç Kandili coşkusu
Eyüpsultan Cami Miraç Kandili coşkusu
Eyüpsultan Cami Miraç Kandili coşkusu
Eyüpsultan Cami Miraç Kandili coşkusu
Eyüpsultan Cami Miraç Kandili coşkusu

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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