Eypio ve Tuğçe Kandemir'den Bursa'ya özel gece
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Eypio ve Tuğçe Kandemir'den Bursa'ya özel gece

Eypio ve Tuğçe Kandemir'den Bursa'ya özel gece
Habermetre - Haberler | Toplum

26 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİEypio ve Tuğçe Kandemir'den Bursa'ya özel geceBURSA - Rap müziğinin Türkiye'deki devleşmiş isimlerinden Eypio ile yeni nesil postmodern müziğin vazgeçilmez ismi Tuğçe Kandemir, 59. Uluslararası Bursa Festivali'ne özel bir proje için Bursa'da buluştu.

26 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Eypio ve Tuğçe Kandemir'den Bursa'ya özel gece

BURSA - Rap müziğinin Türkiye'deki devleşmiş isimlerinden Eypio ile yeni nesil postmodern müziğin vazgeçilmez ismi Tuğçe Kandemir, 59. Uluslararası Bursa Festivali'ne özel bir proje için Bursa'da buluştu.

Gençlerin dilinden düşürmediği "Günah Benim" şarkısıyla sahne alan Eypio, ikinci parçasında ise Ankara havasıyla tüm izleyenleri sahneye davet ederek birlikte dans etti. Efsaneleşmiş dizi ve film müzikleriyle rap tutkunlarının gönlünde taht kuran Eypio, Umudum Kalmadı, Sen, Yoksun Başımda, Gece Kararır, Gömün Beni Çukura gibi sevilen şarkılarını ardı arkasına sıraladı. Sahne ile seyircilerin adeta bir bütün olduğu konserde tempo bir an bile düşmedi.

Çek çek şarkısını izleyicilerin arasına girerek onlarla birlikte söyleyen Eypio'ya konserin ikinci bölümünde Tuğçe Kandemir katıldı. İkili Seni Öptüğüm Sokak şarkısında yaptıkları düet ile izleyenlerden büyük alkış aldı. Konsere yalnız devam eden Kandemir, muhteşem enerjisi ve şarkılarıyla seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Kandemir, konser boyunca kendine özgü sözlerini ve müziğini notalara dökerek izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Tuğçe Kandemir, 'Başkanımız olmasaydı, biz burada olmazdık, sizlerle buluşamazdık' diyerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Konser öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, muhteşem gece için Eypio'ya ve Tuğçe Kandemir'e teşekkür ederek BKSTV logolu Hacivat - Karagöz heykeli hediye etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mehmet Nuri Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Nuri Ersoy Haydar Ali Yıldız Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Alişan Seda Sayan Fahriye Evcen Mahsun Kırmızıgül
Spor Muslera Gervinho Arda Turan Fatih Terim Abdullah Avcı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Eypio ve Tuğçe Kandemir'den Bursa'ya özel gece - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 26.8.2021 09:45:03. #1.15#

title