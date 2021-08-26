Eypio ve Tuğçe Kandemir'den Bursa'ya özel gece

26 AĞUSTOS 2021BASIN BÜLTENİEypio ve Tuğçe Kandemir'den Bursa'ya özel geceBURSA - Rap müziğinin Türkiye'deki devleşmiş isimlerinden Eypio ile yeni nesil postmodern müziğin vazgeçilmez ismi Tuğçe Kandemir, 59. Uluslararası Bursa Festivali'ne özel bir proje için Bursa'da buluştu.

26 AĞUSTOS 2021

BASIN BÜLTENİ

Eypio ve Tuğçe Kandemir'den Bursa'ya özel gece

BURSA - Rap müziğinin Türkiye'deki devleşmiş isimlerinden Eypio ile yeni nesil postmodern müziğin vazgeçilmez ismi Tuğçe Kandemir, 59. Uluslararası Bursa Festivali'ne özel bir proje için Bursa'da buluştu.

Gençlerin dilinden düşürmediği "Günah Benim" şarkısıyla sahne alan Eypio, ikinci parçasında ise Ankara havasıyla tüm izleyenleri sahneye davet ederek birlikte dans etti. Efsaneleşmiş dizi ve film müzikleriyle rap tutkunlarının gönlünde taht kuran Eypio, Umudum Kalmadı, Sen, Yoksun Başımda, Gece Kararır, Gömün Beni Çukura gibi sevilen şarkılarını ardı arkasına sıraladı. Sahne ile seyircilerin adeta bir bütün olduğu konserde tempo bir an bile düşmedi.

Çek çek şarkısını izleyicilerin arasına girerek onlarla birlikte söyleyen Eypio'ya konserin ikinci bölümünde Tuğçe Kandemir katıldı. İkili Seni Öptüğüm Sokak şarkısında yaptıkları düet ile izleyenlerden büyük alkış aldı. Konsere yalnız devam eden Kandemir, muhteşem enerjisi ve şarkılarıyla seyirciler tarafından ayakta alkışlandı. Kandemir, konser boyunca kendine özgü sözlerini ve müziğini notalara dökerek izleyenlerin büyük beğenisini topladı. Tuğçe Kandemir, 'Başkanımız olmasaydı, biz burada olmazdık, sizlerle buluşamazdık' diyerek Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş'a teşekkür etti.

Konser öncesi Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Ahmet Yıldız, muhteşem gece için Eypio'ya ve Tuğçe Kandemir'e teşekkür ederek BKSTV logolu Hacivat - Karagöz heykeli hediye etti.

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ

BASIN YAYIN VE HALKLA İLİŞKİLER DAİRESİ BAŞKANLIĞI

Kaynak: Habermetre