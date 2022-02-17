Eymen isminin anlamı nedir? Eymen ne demek, hangi dilde? Eymen ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Eymen anlamı ne?

Eymen ismi son zamanların popüler isimlerinden birisidir. Eymen isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Eymen ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Erkek çocuklarına Eymen ismini vermek isteyenler Eymen'in anlamını merak ediyor. Eymen ismi nedir? Eymen ismi ne demektir? Eymen ne anlama geliyor? Eymen ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Eymen ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...

EYMEN İSMİNİN ANLAMI NEDİR?

Eymen ismi Arapça kökenli bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Anlam olarak ise Eymen, "Uğurlu, talihli, hayırlı, kutlu" vb. gibi anlamlara gelmektedir. Eymen isminde 'Eymen b. Hureym' sahabe bulunmaktadır. Aslen Dımaşklı olup sonradan Kûfe'ye yerleşen babası Hureym b. Fâtik ile amcası Sebre sahâbî idiler.

EYMEN İSMİNİN ÖZELLİKLERİ NEDİR?

Eymen isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:

- Uğurlu

- Şanslı

- Talihli

- Hayırlı

- Kutlu

Eymen ismi erkek çocuklarına takılan bir isimdir.

EYMEN İSMİ TOPLAM KAÇ KİŞİDE VAR?

Son yapılan sayımlara göre ülkemizde yaklaşık 55-60 bin civarında Eymen ismi bulunmaktadır.

EYMEN KIZ İSMİ Mİ ERKEK İSMİ Mİ?

Eymen erkek çocuklarına takılan bir isimdir.

EYMEN İSMİNİN KÖKENİ NEDİR? EYMEN HANGİ DİLDE, NEYCE?

Eymen ismi köken olarak Arapça kökenli bir isimdir.

EYMEN İSMİ KUR'AN-I KERİM'DE GEÇİYOR MU? HANGİ SUREDE?

Eymen, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi'nin 52. ayetinde, Kassas Suresi'nin 30. ayetinde ve Taha Suresi'nin 82. ayetinde geçmektedir.

EYMEN TDK'YA GÖRE NE DEMEK, ANLAMI VAR MI?

Eymen ismi TDK sözlükte yer almamaktadır.

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