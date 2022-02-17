Eymen isminin anlamı nedir? Eymen ne demek, hangi dilde? Eymen ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Eymen anlamı ne?
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Bazen kendi ismimiz ve başkasının isminin anlamını merak edebiliyoruz. İsmi Eymen olanlar ise Eymen isminin anlamı nedir? Eymen ne demek? Eymen ismi Kur'an-ı Kerim'de geçiyor mu? TDK'ya göre Eymen anlamı ne? araştırması yapıyor. Peki, Eymen ismi manası nedir? Eymen ne anlama geliyor? Eymen ne demektir? Eymen ismi Kur'an-ı Kerim'de ve Hadislerde geçiyor mu? Çocuğumuza Eymen ismi takabilir miyiz? Eymen ismi anlamı olumlu mudur? İşte bilgiler...
Eymen ismi son zamanların popüler isimlerinden birisidir. Eymen isminin anlamı nedir, ne manaya geliyor merak ediliyor. Eymen ismi Anne-Baba tarafından çocuklarına verilmek istenen bir isimdir. Erkek çocuklarına Eymen ismini vermek isteyenler Eymen'in anlamını merak ediyor. Eymen ismi nedir? Eymen ismi ne demektir? Eymen ne anlama geliyor? Eymen ismi Kur'an'da geçiyor mu? Kaçıncı surede geçiyor? Eymen ismi ile ilgili tüm bilgiler yazımızda...
Eymen ismi Arapça kökenli bir isimdir. Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Anlam olarak ise Eymen, "Uğurlu, talihli, hayırlı, kutlu" vb. gibi anlamlara gelmektedir. Eymen isminde 'Eymen b. Hureym' sahabe bulunmaktadır. Aslen Dımaşklı olup sonradan Kûfe'ye yerleşen babası Hureym b. Fâtik ile amcası Sebre sahâbî idiler.
Eymen isminin birden fazla özelliği bulunmaktadır. Bazı özellikleri şu şekilde:
- - Uğurlu
- - Şanslı
- - Talihli
- - Hayırlı
- - Kutlu
Eymen ismi erkek çocuklarına takılan bir isimdir.
Son yapılan sayımlara göre ülkemizde yaklaşık 55-60 bin civarında Eymen ismi bulunmaktadır.
Eymen erkek çocuklarına takılan bir isimdir.
Eymen ismi köken olarak Arapça kökenli bir isimdir.
Eymen, Kur'an-ı Kerim'de geçmektedir. Kur'an-ı Kerim'de Meryem Suresi'nin 52. ayetinde, Kassas Suresi'nin 30. ayetinde ve Taha Suresi'nin 82. ayetinde geçmektedir.
Eymen ismi TDK sözlükte yer almamaktadır.