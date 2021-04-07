Eymen'in başına isabet eden yorgun mermi ameliyatla çıkarıldı
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Eymen'in başına isabet eden yorgun mermi ameliyatla çıkarıldı

Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN - Haberler | Güncel
Eymen'in başına isabet eden yorgun mermi ameliyatla çıkarıldı

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde parkta oynayan Eymen Dikiltaş'ın (6) başına, yorgun mermi isabet etti.

MANİSA'nın Alaşehir ilçesinde parkta oynayan Eymen Dikiltaş'ın (6) başına, yorgun mermi isabet etti. Ameliyata alınan Eymen'in başındaki mermi, çıkarıldı.

Olay, dün saat 18.00 sıralarında, Beşeylül Mahallesi Üçgen Park'ta meydana geldi. Parkta oynayan Eymen Diklitaş'ın başına yorgun mermi isabet etti. Anneannesi Leyla Karazeybek, başının döndüğünü söyleyen Eymen'in başından kan aktığını görünce çığlık atmaya başladı. Yakında marangoz dükkanı bulunan Eymen Dikiltaş'ın babası, durumu öğrenip hemen parka koştu. Özel bir hastaneye kaldırılan Eymen Dikiltaş'ın başına, yorgun mermi isabet ettiği anlaşıldı. Beyin ve Sinir Hastalıkları uzmanı Opr. Dr. Vatan Tayfur tarafından ameliyat edilen Eymen Dikilitaş'ın deri altına isabet eden mermi çıkartıldı. Kafasında oluşan yırtılmalar ve kırıklara müdahale edildi.Anne Canan Dikilitaş, "Oğlumun sağlığına kavuştuğu için çok mutluyum. Doktorumuza ve emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.


Eymen'in başına isabet eden yorgun mermi ameliyatla çıkarıldı
Eymen'in başına isabet eden yorgun mermi ameliyatla çıkarıldı
Eymen'in başına isabet eden yorgun mermi ameliyatla çıkarıldı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nurettin DOĞAN

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