06.08.2019 19:16

Eymen'in ailesine taziye ziyareti; 'Acımız ve öfkemiz büyük'

Edirne'nin Keşan ilçe Kent Konseyi yöneticileri, evinin önündeki yolda arkadaşıyla yürüdüğü sırada greyderin çarpması sonucu yaşamını yitiren Eymen Kayra Taş'ın (6) ailesine taziye ziyaretinde bulundu. Öte yandan greyder sürücüsünün adli kontrolü olarak serbest bırakılması kararına yönelik yapılan itirazın incelendiği bildirildi.

Keşan Kent Konseyi Başkanı Hasan Karagöz ve yönetim kurulu üyeleri, perşembe günü, Şükrüköy'de meydana gelen olayda Köy Hizmetleri'ne ait Akın Cevdet Gündoğan (23) yönetimindeki greyderin çarpması sonucu hayatını kaydeden Eymen Kayra Taş'ın annesi Zarife, babası İlkay ve ablası Elif Taş'ı evlerince ziyaret ederek, taziyelerini iletti. İlkay Taş, yetkililerin gerekli önemli almalarını isteyerek, böyle bir kazanın bir daha yaşanmamasını temenni etti.

'ACIMIZ VE ÖFKEMİZ BÜYÜK'

Keşan Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Aysena Gündoğan, köy meydanında yaptığı basın açıklamasında, iş makineleri ve taş yüklü kamyonların trafikte tehlike yarattığını belirterek, "Geçen hafta bir çocuk öldü. Köyünde koşar, oynarken yaşamdan kopartıldı. Bir insan için en önemli hak yaşam hakkıdır. Bu çocuğun bu hakkı elinden alındı. Üzgünüz ve yastayız. Yıllardır sivil toplum örgütleri, çevre ve yaşam savunucuları olarak köylerde, taş ocaklarında, madenlerde bu tür iş makinelerinin faaliyet gösterdiği her yerde olası kazalar için dikkat çekmeye kamuoyunu uyarmaya çalıştık, çalışıyoruz. Mecidiye'de, Sazlıdere'de, Gökçetepe'de ve daha birçok köyde iş makineleri ve taş yüklü kamyonlar yollarda insan yaşamını tehdit etmeye devam ediyor. Defalarca uyardık, illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor dedik, korktuğumuz acı bir şekilde gerçekleşti. 6 yaşındaki Eymen Kayra, greyder altında kalarak can verdi. Acımız ve öfkemiz büyük. Bu kaza ile ilgili soruşturma ve inceleme devam ediyor. Dileriz adalet yerini bulur. Fakat köy içlerinden bu tür iş makineleri, greyderler, taş yüklü kamyonlar vızır vızır geçmeye devam ettikçe benzer bir acıyı tekrar yaşamayacağımızın garantisi yoktur" dedi.

'ÇOCUKLARIMIZI VAKİTSİZ TOPRAĞA VERMEK İSTEMİYORUZ'

Köy içi yollarda ağır vasıtaların belirli saatler içerisinde, hız limitlerine uyarak seyretmesini gerektiğini ifade eden Gündoğan, "Köy yerleşim alanlarından geçen arazi taşıtları, iş makineleri mutlak eskort araçlarla, güvenlik önlemleri alınarak geçiş yapmalıdır. Köy içlerinden geçen bütün yük kamyonları, belli bir saat düzeninde ve güvenlik araçları eşliğinde geçmelidir. Arazi taşıtları, iş makineleri, kamyon ve diğer ağır taşıtlar köy içlerinde belirtilen hız limitlerine mutlak suretle uymalıdır. Bizler çocuklarımızı, geleceğimizi bu tür kazalarla vakitsiz toprağa vermek istemiyoruz" diye konuştu.

İTİRAZ İNCELENİYOR

Öte yandan greyder sürücüsü Akın Cevdet Gündoğan'ın çıkarıldığı mahkemece adli kontrolü olarak serbest bırakılması kararına yönelik Keşan Cumhuriyet Savcılığı'nca, Edirne Sulh Ceza Mahkemesi'ne yapılan itirazın incelendiği bildirildi.

Kaynak: DHA