Eymen bebek cinayetinde katil zanlısı anne ve sevgilisine ağırlaştırılmış müebbet

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazide metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne ve sevgilisinin yargılandığı davada karar çıktı.

İzmir'de 5 yaşındaki Eymen Sadık Durak'ın ormanlık arazide metruk bir yapıya ait tandır çukurunda ölü bulunmasıyla ilgili tutuklanan anne ve sevgilisinin yargılandığı davada karar çıktı. Her iki zanlıya da ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilirken, anne "Pişmanım" dedi.

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, eşini 2.5 yıl önce kalp krizinden kaybettiği öğrenilen Mine Durak'ın (26) oğlu Eymen Sadık Durak'a (5) iyi bakmadığı ve şiddet uyguladığı ihbarı üzerine 2019 yılı Eylül ayında harekete geçti. Polis, uzun süre eve gelmeyen Mine Durak'ı yakınlarının evinde bulurken, küçük Eymen'e ise ulaşılamadı. Polise çelişkili ifadeler veren Mine Durak, ardından oğlunun erkek arkadaşı tarafından dövülerek öldürüldüğünü öne sürdü. Durak'ın gösterdiği yerde arama yapan polis, ağzı tuğlayla kapatılmış tandır çukurunu açtığında poşet içinde minik Eymen'in cansız bedenini elleri ve ayakları bağlı şekilde buldu. Polis ekipleri, Mine Durak ile sevgilisi Serkan Elçetin (38) ve onun erkek kardeşi E.E.'yi gözaltına aldı. Mine Durak ve Serkan Elçetin 'canavarca hisle öldürme' suçundan tutuklanırken, E.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Olayla ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianame, 9. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilerek dava açıldı.

KATİL ZANLISI ANNE: "PİŞMANIM"

Davanın bugün görülen duruşmasına tutuklu sanıklar Serkan Elçetin ve Mine Durak, cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Duruşmada her iki tarafın avukatları, davaya müdahil olan Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Saadet Öğretmen Çocuk İstismarıyla Mücadele Derneği avukatları da katıldı. Müşteki avukatları sanıkların 'zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı' suçundan da ceza almasını talep ederken, sanık avukatları ise müvekkillerinin beraatını istedi. Mahkeme başkanının söz verdiği anne Mine Durak, pişman olduğunu söyledi. Durak, "Serkan'la tanıştığıma ve bu suçlardan ötürü karşınızda olduğum için pişmanım" dedi.

Sanık Serkan Elçetin ise, "Suçlamaların yanlış olduğunu önceki savunmalarımda belirttim. Mahkemenizden haklı tahliyemi ve beraatımı talep ediyorum" diyerek tahliyesini istedi.

Mahkeme heyeti, 'nitelikli kasten öldürme' ve 'eziyet' suçlarından sanık Mine Durak'ı ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 7 yıl hapis, aynı suçlardan Serkan Elçetin'i de ağırlaştırılmış müebbet hapis ve 6 yıl hapis cezasına çarptırdı. Mahkeme heyeti sanıkların cezalarına indirim uygulamazken, Eymen'in cesedinde çürüme olduğu için cinsel istismar bulgusuna rastlanılmadığı gerekçesiyle sanıkların cinsel istismar suçundan beraatlarına hükmetti.

"KATİLLER HAK ETTİĞİ YERDE ÇÜRÜSÜN"

Duruşmanın ardından Saadet Öğretmen Çocuk İstismarı ile Mücadele Derneği Genel Başkanı Saadet Özkan basın açıklaması yaptı. Özkan açıklamasında, "İki sapkın tarafından katledilen Eymen çocuk için bugün burada adalet nöbetimizi tuttuk. İki istismarcı ve katil ağırlaştırılmış müebbet cezasına çarptırıldı. Eymen bugün mahkeme salonunda bizi yukarıdan izliyordu. O çocuğa acımadılar ve cansız bedenini servis aracında dolaştırdılar. Katiller hak ettiği yerde çürüsün. Çocukların huzurunu kaçıran alçak istismarcılarla mücadele etmeye devam edeceğiz. Elmalı'da da, Van'da da, Erzurum'da da yurdumuzun her yerinde mücadeleye devam edeceğiz" dedi.

(Ali İhsan Çiftçi/İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı