Eylül Yağlıkara kimdir, neden öldü? Eylül Yağlıkara'nın katili kim? Eylül Yağlıkara davası

Ankara'da kaybolan ve bir süre sonra cansız bedenine ulaşılan Eylül Yağlıkara katili kim, bulundu mu? 2018 yılında meydana gelen olayda, cinsel istismar olduğu da bilidirilmişti. Peki, Eylül Yağlıkara kim?

Eylül Yağlıkara cinayeti olarak medyada yer alan gelişmede minik kız, Polatlı ilçesinde 22 Haziran 2018 tarihinde kaybolmuş ve bir süre sonra da bir direğin dibinde gömülü olarak cansız bedeni bulunmuştu. Yaşananlar sonrası incelemerini sürdüren polis ekibi, katil zanlısına da ulaştı. İşte, detaylar...

EYLÜL YAĞLIKARA KİMDİR?

Yağlıkara, henüz 8 yaşındaydı. 22 Haziran 2018'de Ankara Polatlı'daki evinin bulunduu sokaktan kaybolan Eylül'ün uzun süre nerde olduğu bilinemedi. Bir haftalık arama çalışmaları sonrası 29 Haziran 2018 tarihinde Yüzükbaşı Yolu mevkisinde bir tarlada elektrik direğinin dibinde gömülü olarak bulundu. Boğularak öldürüldüğü tespit edilen Eylül'ün katil zanlısı da yakalanmıştı.

EYLÜL YAĞLIKARA KATİLİ KİM?

Ankara'nın Polatlı ilçesinin kırsal mahallesi olan Uzunbeyli'de kaybolan 8 yaşındaki Eylül Yağlıkara davasında Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma neticesinde küçük kızın Uğur Koçyiğit tarfından öldürüldüğü belirlendi. Buna göre Uğur Koçyiğit, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi.Sanık Koçyiğit'e ayrıca "çocuğa nitelikli cinsel istismar" ve "çocuğu hürriyetinden yoksun kılma" suçlarından 42 yıl hapis cezası verildi.