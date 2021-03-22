Eylül Öztürk kimdir? Eylül Öztürk kaç yaşında?

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunan Dili Ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanıp burada okurken de müzik ve oyunculuk hayatına devam etmiştir. Birçok grupta solist olarak çalışmış ve sahne almıştır. Aynı zamanda yerel bir TV kanalında uzun bir dönem sunuculuk yapmış, dizi ve kliplerde yer almıştır. 2015 yılında yayımlanmaya başlayan "Benzemez Kimse Sana" yarışma programına katılan Eylül Öztürk kimdir? Eylül Öztürk kaç yaşında, nereli, mesleği nedir? Eylül Öztürk hayatı ve mesleği nedir? İşte detaylar haberimizde...

EYLÜL ÖZTÜRK KİMDİR?

Eylül Öztürk, 4 Haziran 1986 tarihinde Balıkesir'de doğdu. Annesi öğretmen olan Eylül Öztürk, ilkokulu Gölcük ve İstanbul'da okudu. Annesi Belçika'ya öğretmen olarak gönderilince ortaokulu Belçika'da okudu. Bu sayede Flemenkçe, İngilizce ve Fransızca öğrendi.

Bu sırada da Belçika'da tiyatro grubu seçmelerine katıldı ve 5 yıl boyunca bu grupla beraber çeşitli oyunlarda rol aldı.

Türkiye'ye döndüklerinde İstanbul Adnan Menderes Anadolu Lisesi'ni kazandı. Yabancı dil sebebiyle Yeşilköy Anadolu Lisesi'ne transfer oldu ve lise yılları boyunca okulun müzik gruplarında solist olarak yer aldı.

İstanbul Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Yunan Dili Ve Edebiyatı Bölümü'nü kazanıp burada okurken de müzik ve oyunculuk hayatına devam etti. Birçok grupta solist olarak çalıştı ve sahne aldı. Aynı zamanda yerel bir TV kanalında uzun bir dönem sunuculuk yaptı, dizi ve kliplerde yer aldı.

Bir dönem yolcu uçaklarında hosteslik yaptı. Sonrasında yine hizmet sektöründe kalabileceği ve seyahat edebileceği bir iş arayışına girdi. Özel bir şirkette çalışmış olan Öztürk, radyo jingle'ları ve reklam müzikleri seslendirdi. 2014 yılının başında Knorr Çabuk Çorba'nın sosyal medya ve televizyon ekranlarındaki reklamlarında oynadı.

Sosyal medyada, çektiği kısa videolar ile yüz binlerce kişinin takip ettiği bir sosyal medya fenomeni haline geldi. Vine'daki ''Memeli Mestan'' adıyla büyük kitleler tarafından tanındı. 2014 yılı başlarında, Beyaz Show'a, daha önce ''3+1'' olarak yayınlanmış ve ardından adı 3 Adam olarak değişen programın sunucuları Eser Yenenler, Oğuzhan Koç ve İbrahim Büyükak için yazdığı "3 Adam" isimli parçası ile konuk oldu.

2014 yılı son çeyreğinde ''Üstün Dökmen ile Yaşama Yerleşmek'' adlı programda oyunculuk yaptı.

24 Ocak 2015 yılında yayımlanmaya başlayan "Benzemez Kimse Sana" yarışma programına katıldı. ''4 Kadın Zamanı'' programının 4 sunucusundan biri olan Eylül Öztürk, 2017 yılında Barış Kenan Özkan ile evlendi.

KATILDIĞI PROGRAMLAR

-Beyaz Show (Skeçler)

-Tipsizler (Konuk oyuncu)

-Knorr reklam çalışması (Başrol)

-Üstün Dökmen ile Yaşama Yerleşmek (Başrol)

-Kim O (Konuk Oyuncu)

-Benzemez Kimse Sana (Yarışmacı)

FİLMLERİ VE DİZİLERİ

2015 - Yusuf Yusuf (Neriman) (Sinema Filmi)

2014 - Tut Sözünü (Sinema Filmi)

2014 - Azem: Cin Karası (Sinema Filmi)