Eylül Metin Yaza Damgasını Vuracak

İzmirli şarkıcı Eylül Metin'in yaza damgasını vuracak albümü yayınlandı. Usta şarkıcı çıkış parçasına çok özel ve renkli bir klip çekti.



İzmirli şarkıcı Eylül Metin, uzun bir aradan sonra sessizliğini bozdu. Yaklaşık 1 yıl boyunca titizlikle 5 parçalık maxi single hazırlayan Metin, pop müzik listelerine hızlı bir giriş yaptı. Ünlü DJ Erdem Kınay ile ortak bir çalışma yapan başarılı şarkıcının 'Kıpır Kıpır', 'Şıkır Şıkır' ve 'Hadi Bay Bay' gibi birbirinden hareketli parçaları tüm müzik marketlerinde yerini aldı. Maxi single'ın ardından Eylül Metin 'Tay Tay' isimli parçasına renkli bir klip çekti. Pop müzik kanallarında yer alan klip çok sayıda hayranının beğenisini topladı. Albümü hakkında konuşan başarılı şarkıcı, "Albümümü dinlemeye başladığınızda; Tay Tay'da duracaksınız sonra tempo tutacaksınız, sonunda da Eylül Metin size sahnenin o benzersiz coşkusunu getirecek ve finalde Bay Bay diyecek. Kısaca bu yaz Eylül Metin ile Tay Tay coşacaksınız."şeklinde konuştu. - İZMİR