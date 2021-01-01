Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel biyografisi





Yakın zamanda HALK TV'de haber bülteni ve program sunuculuğu ile tekrardan televizyona dönen Eylül Han Tezel Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezelbiyografisi

EYLÜL HAN TEZEL KİMDİR?

2010'ların başında Sky Turk'te "Bu Sabah" programını sunan Eylül Han Tezel 2011 yılının eylül ayında kanaldan ayrılıp Cengiz Tezel ile evlenerek ekranlardan bir süre uzak kalmıştı

2013 yılında CEM TV ana haber bülteni sunuculuğu ile ekranlara geri donen Eylül Han Tezel bir süre daha devam etti ve anne olduktan sonra ekranlara bir süre ara vermek durumunda kaldı

Yakın zamanda HALK TV'de haber bülteni ve program sunuculuğu ile tekrardan televizyona dönen Eylül Han Tezel diksiyonu ve konuşmasıyla izleyenlerin dikkatini çekiyor