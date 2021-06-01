Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Yılmaz Tezel kaç yaşında, nereli?
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Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Yılmaz Tezel kaç yaşında, nereli?

Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Yılmaz Tezel kaç yaşında, nereli?
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Halk TV ekranlarında yer alan isimlerden biri olan Eylül Han Tezel kimdir? Sunuculuğu oldukça fazla beğenilen, açıklamalarıyla gündeme gelen Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel evli mi? Eylül Han Tezel'in hayatı ve biyografisi!

"Eylül Han Tezel kimdir?" sorusu gündemin merak edilen konuları arasında yer alıyor. Vatandaşlar tarafından sıkça arananlar arasında yer alan Eylül Han Tezel hakkında pek çok sorunun yanıtı araştırılıyor. Peki, Eylül Han Tezel kimdir? Eylül Han Tezel kaç yaşında, nereli? Eylül Han Tezel biyografisi!

EYLÜL HAN TEZEL KİMDİR?

Eylül Han Yılmaz Tezel, 2010'ların başında Sky Turk'te "Bu Sabah" programının sunuculuğunu yapmıştır. 2013 yılında Cem TV'de ana haber bülteni sunuculuğu görevine başlayan Eylül Han Tezel, burada bir süre devam ettikten sonra anne oldu. Anne olmasının ardından ise bir süre daha ekranlara veda etmek durumunda kalmıştır.

Yakın zamanda HALK TV'de haber bülteni ve program sunuculuğu ile tekrardan televizyona dönen Eylül Han Tezel diksiyonu ve konuşmasıyla izleyenlerin dikkatini çekiyor. Eylül Han Tezel şu sıralar Halk TV'de hafta içi her gün saat 10.00 ile 11.00 arasında "Eylül Han Tezel ile Gündem Özel" programını sunmaktadır.

Eylül Han Yılmaz bayram tatili için gittiği Bodrum'da ani bir kararla hayatını Cengiz Tezel ile birleştirmişti. Çiftin 2 çocukları bulunmaktadır.

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