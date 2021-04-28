Eylem görüntülerinde yer alan 4 DEAŞ'lı, Sakarya'da yakalandı
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Eylem görüntülerinde yer alan 4 DEAŞ'lı, Sakarya'da yakalandı

Eylem görüntülerinde yer alan 4 DEAŞ'lı, Sakarya'da yakalandı
Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR - Haberler | Güncel

SAKARYA'da, polis operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'ın eylemleri sırasında çekilen videolarda yer alan, Suriye ve Irak uyruklu 4 terörist yakalandı.

SAKARYA'da, polis operasyonuyla terör örgütü DEAŞ'ın eylemleri sırasında çekilen videolarda yer alan, Suriye ve Irak uyruklu 4 terörist yakalandı.

Sakarya Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü DEAŞ'ın gerçekleştirdiği eylemlerin yer aldığı videolarda görüntüleri tespit edilen örgüt mensuplarının yakalanması için çalışma yaptı. Soruşturma kapsamında, eylemlere katıldıkları belirlenen 1'i Suriye ve 3'ü Irak uyruklu olmak üzere 4 terörist gözaltına alındı. 


- Sakarya

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ramiz Kaan OKTAR

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