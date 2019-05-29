Eyfel Kulesi'nde benzersiz deneyim: Ziyaretçiler saatte 90 km hızla aşağı kayacak

Eyfel Kulesi'nde benzersiz deneyim: Ziyaretçiler saatte 90 km hızla aşağı kayacak

Fransa’nın başkenti Paris’in simgelerinden Eyfel Kulesi, beş gün boyunca heyecan tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatacak. Bazı ziyaretçiler, ‘Demir Leydi’ lakaplı anıttan aşağıya çelik halat üzerinden kayarak inme şansı yakalayacak

Eyfel Kulesi'nde benzersiz deneyim: Ziyaretçiler saatte 90 km hızla aşağı kayacak

Fransa'nın başkenti Paris'in simgelerinden Eyfel Kulesi, beş gün boyunca heyecan tutkunlarına benzersiz bir deneyim yaşatacak.

Bazı ziyaretçiler, 'Demir Leydi' lakaplı anıttan aşağıya çelik halat üzerinden kayarak inme şansı yakalayacak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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