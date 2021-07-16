Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı
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Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı

İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı - Haberler | Güncel

- Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle kapatılan Eyfel Kulesi, 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı.

- Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı

PARİS - Fransa'da korona virüs salgını nedeniyle kapatılan Eyfel Kulesi, 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı.

Fransa'nın en fazla turist alan sembollerinden Eyfel Kulesi, korona virüs salgını nedeniyle alınan önlemler kapsamında ziyarete kapatılmıştı. Kule, 9 ay aranın ardından bugün yeniden ziyarete açıldı. Kuleye çıkmak isteyen turistler, gişeler önünde uzun kuyruklar oluşturdu. Kulenin günlük kapasitesi sosyal mesafe kuralı kapsamında bin 300 kişi ile sınırlandırıldı.

Kule ziyaretlerinde önümüzdeki haftadan itibaren negatif PCR testi istenecek.

Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı
Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı
Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı
Eyfel Kulesi 9 ay sonra yeniden ziyarete açıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Tansu Sarıtaylı

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