Exxen üyelik ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maç fiyatları nedir? Exxen üğeliği fiyatı ne? Exxen üyelik ücreti ne kadar?
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Exxen üyelik ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maç fiyatları nedir? Exxen üğeliği fiyatı ne? Exxen üyelik ücreti ne kadar?

Exxen üyelik ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maç fiyatları nedir? Exxen üğeliği fiyatı ne? Exxen üyelik ücreti ne kadar?
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UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarının yayınlanacağı Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen'in fiyatı son dönemde merak edilmekte. Peki, Exxen üyelik ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maç fiyatları nedir? Exxen üyeliği fiyatı ne, kaç TL?

Temsilcilerimiz Beşiktaş, Galatasaray ve Fenerbahçe'nin UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFAAvrupa Konferans Ligi gibi kupalardaki maçların yayın hakkını elinde bulunduran Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen'in üyelik ücretinin son dönemde ne kadar olduğu merak edilmekte. Konuyla ilgili vatandaşlar internette en çok "UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFAAvrupa Konferans Ligi maçlarının yayınlanacağı Türkiye'nin Dijital Platformu Exxen'in fiyatı son dönemde merak edilmekte. Peki, Exxen üyelik ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maç fiyatları nedir? Exxen üyeliği fiyatı ne?" sorularını aratmakta. Detaylar haberimizde.

EXXEN ÜYELİK NE KADAR?

Exxen'in normal üyelik ücreti 9.90₺'dir. Ancak UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi maçlarını izlemek isteyen kişiler Exxen Spor paketine sahip olmak zorundadır. Exxen Spor paketinin bedeli ise 24.80₺'dir. Böylece Exxen + spor aylık ücreti, 1 yıl taahhütlü olmak kaydıyla reklamlı olarak 34,80 kuruş olacak.

Aynı paket reklamsız olarak ise toplamda 44.80 TL olacak. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

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Exxen üyelik ne kadar? Exxen Şampiyonlar Ligi, Avrupa Ligi, Konferans Ligi maç fiyatları nedir? Exxen üğeliği fiyatı ne? Exxen üyelik ücreti ne kadar? - Haberler
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