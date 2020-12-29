EXXEN | Tolgshow Filtresiz fragmanı yayınlandı! Exxen Tolgshow ne zaman başlayacak? Tolga Çevik kimdir?

Acun Ilıcalı'nın merakla beklenen Exxen projesinden fragmanlar ve tanıtım filmleri gelmeye devam ediyor. Son olarak seyircilerin merakla beklediği Tolga Çevik'in komedi şovu olan Exxen Tolgshow Filtresiz fragmanı yayınlandı! Peki Exxen Tolgshow ne zaman başlayacak? Tolga Çevik kimdir?

Acun Ilıcalı'nın yeni internet televizyonu projesi Exxen, oldukça büyük projelere ev sahipliği yapıyor. Acun Ilıcalı Exxen platformu televizyonların sevilen ve özlenen ismi Tolga Çevik ile izleyicilerini tekrar buluşturuyor. Uzun bir süreden sonra Tolgshow Exxen ile ekranlara geri dönecek. Hem de filtresiz! Exxen Tolgshow fragmanı yayınlandı! Hasret bitiyor! Tolgshow Filtresiz esprileriyle, tiplemeleriyle ve tabi ki Tolga Çevik'le Exxen'de geri dönüyor!

TOLGSHOW FİLTRESİZ FRAGMANI!

Exxen Tolgshow Filtresiz için ilk tanıtım filmi yayınlandı. Exxen Tolgshow fragmanını buradan izleyebilirsiniz!

EXXEN TOLGSHOW

Arkadaşım Hoşgeldin ve Tolgshow şovları ile gülmekten kıran Tolga Çevik Exxen'de geri dönüyor. Yönetmeni Fırat Doğu Parlak ve makyözü Suzan Kardeş ile ekranlara geri dönmeye hazırlanan Tolga Çevik, TOLGSHOW Filtresiz ile 1 Ocak 2021 tarihinde Exxen'de özlediği seyircileriyle buluşacak! Üstelik arkadaşları Minik, Yönetmen ve Suzan Kardeş de ona eşlik edecek!

TOLGA ÇEVİK KİMDİR?

Tolga Çevik 12 Mayıs 1974 yılında İstanbul'da doğan, Türk tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, komedyendir. Tolga Çevik 12 Mayıs 1974 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. Bahariye İlkokulu'nu bitirmesinin ardından Özel Doğuş Lisesi'nde ortaokulu ve liseyi bitiren Çevik ilk defa bu okulda tiyatro çalışmalarında bulunmuştur. Liseler arası yarışmalarda en iyi oyuncu ödüllerini almıştır. İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı sınavını kazanamaması üzerine Yeditepe Oyuncuları adlı tiyatroya katıldı. 1996 yılında Central Missouri State Üniversitesi'nin Tiyatro Anasanat Dalı Oyunculuk bölümünden mezun olmuş ve eğitimi sırasında Amerikalı aktör Robin Williams'tan eğitim almıştır.

Tolga Çevik, Cem Yılmaz'ın kardeşi Özge Yılmaz ile 2004 yılında evlenmiştir. Bir kız (Tuna) ve bir erkek (Tan) adında iki çocuğu vardır.

Komedi Dükkanı adlı programı TV8 daha sonra TRT ve Star TV'de 2010-2011 sezonunda açmıştır. 15 Haziran 2011 tarihinde program "Yolun Sonu" adlı bir bölüm ile noktalanmıştır. Arkadaşım Hoşgeldin adlı Avrupa turnesini bitirdikten sonra, 31 Aralık 2013 den itibaren Kanal D'de yayınlanan Arkadaşım Hoşgeldin oyunu 2015 Ocak ayında final yapmıştır. 2016'da ise "Müdür Ne'aptın " final yapmıştır. Şimdilerde Exxen'de yayınlanacak Tolgshow Filtresiz ile adından söz ettirmektedir.