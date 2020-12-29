Exxen Survivor Seçmeler ne zaman başlıyor? Exxen Survivor yarışmacıları kimler?

TV8 ekranlarında izleyiciyle buluşan ve her yıl çok büyük ilgiyle izlenen Survivor bu yıl Exxen'de de yer alacak, Survivor Seçmeler 2021'e başvurmak isteyen yarışmacı adayları için merak edilen soru da cevaplanmış oldu... Peki, Exxen Survivor Seçmeler ne zaman başlıyor? Exxen Survivor yarışmacıları kimler? İşte merak edilen sorunun cevabı...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için yarışmalar hazırlamaya başladı. Öte yandan vatandaşlar Exxen Survivor Seçmeler'inin ne zaman başlayacağını ve yarışmacılarını merak ediyor. İşte Exxen Survivor Seçmeler ile ilgili detaylar...

EXXEN SURVİVOR SEÇMELER NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Yeni bir dijital platform olan Exxen'de Survivor Seçmeler yarışmasıda yer alacak. Yarışmanın ne zaman başlayacağı hakkında daha net bir açıklama yokken platform 1 Ocak'tan itibaren yayında olacak.

Exxen Instagram hesabından yapılan açıklama ise şöyle;

Hepsinin ayrı hikayeleri ama tek bir hayali vardı; Survivor olmak

#SurvivorSeçmeler #EXXEN 'de!

EXXEN SURVİVOR SEÇMELER

EXXEN SURVİVOR SEÇMELER YARIŞMACILARI KİMLER?

Exxen'de Survivor Seçmeler yarışmasıda yer alacak yarışmacıları hakkında daha net bir açıklama yokken platform 1 Ocak'tan itibaren yayında olacak.