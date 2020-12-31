Exxen sunucusu Ömer Şanlı kimdir? Exxen Tasarım Evler sunucusu Ömer Şanlı kaç yaşında, nereli, mesleği nedir?

TV8'in sahibi Acun Ilıcalı tarafından oluşturulan internet platformu Exxen projelerinin detayları belli olmaya devam ediyor. Son olarak Ömer Şanlı'nın yapacağı programın gündeme gelmesiyle Ömer Şanlı kimdir, kaç yaşında sorularının cevapları merak edildi.

Acun Ilıcalı tarafından duyurusu yapılan Exxen'in detayları belli olmaya devam ediyor. Son olarak Ömer Şanlı'nın da Exxen'de yer alacağı öğrenildi. Peki, Ömer Şanlı kimdir?

EXXEN SUNUCUSU ÖMER ŞANLI KİMDİR?

16 Eylül 1993 yılında dünyaya gelen Ömer Şanlı 27 yıl yaşındadır. İzmir'de yaşıyor.

Ömer, 2014 yılında kurduğu Ağır Mimar YouTube kanalının sahibi. YouTube'a ilgisi oyun videolarıyla başlayan Ömer Şanlı oyunlarda başarısız olduğunu görünce uzmanlık alanı olan öğrencilik kültürü ve mimarlık üzerine videolar üretmeye başladı. Bu videolarla tahmininden de büyük bir kitleye kavuştu. Ömer için hayatta başarıdan daha önemli olan şey elinden gelenin en iyisini yapmak. Bu nedenle son dönemlerde Youtuber Durağı kanalında youtuberların kamera arkasını, lifestyle taraflarını yansıtmaya çalışıyor.