Exxen Sihirli Annem bitiyor mu? Sihirli Annem konusu, oyuncuları kimler?
Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen'de yayınlanan Sihirli Annem bitiyor mu? Sihirli Annem oyuncuları! Sihirli Annem konusu!
İlk bölümü 27 Şubat 2003 tarihinde yayınlanan Sihirli Annem yeni bölümleri ile Exxen'de yer alan dizi bitiyor mu? Exxen Sihirli Annem bitiyor mu? Sihirli Annem konusu, oyuncuları kimler?
SİHİRLİ ANNEM BİTİYOR MU?
Exxen'de en dikkat çeken yapımlardan biri olan Sihirli Annem bitiyor mu? Sihirli Annem dizisinde yönetmen değişikliği yaşandı. Başak Soysal, 8. bölümü bitirdikten sonra yerini ilk yönetmen Tülay Kocatürk'e bıraktı.
SİHİRLİ ANNEM KONUSU
Bir dönem ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik bir televizyon dizisidir.
Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ile başlarından geçen maceralarla dolu yaşamları konu alır.
SİHİRLİ ANNEM OYUNCU KADROSU
Betüş: Açelta Topaloğlu
Sadık: Emre Altuğ
Periliçe: Lale Başar
Dudu: Nergis Kumbasar
Suzan: Hande Katipoğlu
Avni: Bülent Seyran
Videoyu Oynat
Eda: Tara Mcmillen
Yavuz: Ogeday Girişken
Firuze: Eylem Yıldız
Çilek: Sıla Sade
Ceren: Cemre Demircan
Tuğçe: Nisa Sofiya Aksongur
Cem: Egemen Uysal