Exxen Sihirli Annem bitiyor mu? Sihirli Annem konusu, oyuncuları kimler?

İlk bölümü 27 Şubat 2003 tarihinde yayınlanan Sihirli Annem yeni bölümleri ile Exxen'de yer alan dizi bitiyor mu? Exxen Sihirli Annem bitiyor mu? Sihirli Annem konusu, oyuncuları kimler?

SİHİRLİ ANNEM BİTİYOR MU?

Exxen'de en dikkat çeken yapımlardan biri olan Sihirli Annem bitiyor mu? Sihirli Annem dizisinde yönetmen değişikliği yaşandı. Başak Soysal, 8. bölümü bitirdikten sonra yerini ilk yönetmen Tülay Kocatürk'e bıraktı.

SİHİRLİ ANNEM KONUSU

Bir dönem ekranlara damga vuran Sihirli Annem dizisi Gamze Özer tarafından oluşturulan Türk çocuk fantastik bir televizyon dizisidir.

Başrollerini İnci Türkay ve Şahap Sayılgan'ın paylaştığı dizide Betüş isimli bir perinin eşi vefat eden iki çocuk babası Sadık ile evlenmesi ile başlarından geçen maceralarla dolu yaşamları konu alır.

SİHİRLİ ANNEM OYUNCU KADROSU

Betüş: Açelta Topaloğlu

Sadık: Emre Altuğ

Periliçe: Lale Başar

Dudu: Nergis Kumbasar

Suzan: Hande Katipoğlu

Avni: Bülent Seyran

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Eda: Tara Mcmillen

Yavuz: Ogeday Girişken

Firuze: Eylem Yıldız

Çilek: Sıla Sade

Ceren: Cemre Demircan

Tuğçe: Nisa Sofiya Aksongur

Cem: Egemen Uysal