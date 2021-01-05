EXXEN | Öğrenci Evi izle! Exxen Öğrenci Evi oyuncuları kimlerdir? Exxen Öğrenci Evi konusu nedir?

Acun Ilıcalı yeni dijital projesi Exxen diziler, büyük ilgi görüyor. Exxen dizileri arasında Öğrenci Evi büyük ilgi görüyor. Bu gece TV8 Dizi Gecesi'nde Öğrenci Evi dizisi merak ediliyor. Peki, Exxen Öğrenci Evi'nin konusu nedir? Exxen Öğrenci Evi oyuncuları kimlerdir? Exxen Öğrenci Evi ne zaman yayınlanacak? İşte detaylar...

Ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı yeni projesi Exxen için diziler hazırlamaya başladı. Exxen dizileri arasında Öğrenci Evi büyük ilgi görüyor. Peki, Exxen'de yayınlanacak olan yeni dizi Öğrenci Evi'nin konusu nedir? Exxen Öğrenci Evi oyuncuları kimlerdir? Exxen Öğrenci Evi ne zaman yayınlanacak? İşte tüm detaylar...

EXXEN ÖĞRENCİ EVİ KONUSU NEDİR?

Doğa Can Anafarta'nın yönetmen koltuğuna oturacağı gençlik dizisi Öğrenci Evi'nin başrol oyuncuları ise belli oldu. Exxen Öğrenci Evi, aynı evde yaşayan kız ve erkek öğrencilerin beraber yaşarken maceralarını ve eğlenceli hikayelerini anlatacak!

EXXEN ÖĞRENCİ EVİ OYUNCULARI KİMLERDİR?