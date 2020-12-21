Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'ya büyük şok!
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Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'ya büyük şok!

21.12.2020 13:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 13:15
Exxen'le anlaşan Hasan Can Kaya'ya büyük şok!

Acun Ilıcalı'nın Exxen platformuna geçen ve YouTube'dan Konuşanlar şovunun bölümlerini kaldıran Hasan Can Kaya büyük bir şok yaşadı. İşte ayrıntılar...

Hasan Can Kaya'nın YouTube üzerinden gerçekleştirdiği 'Konuşanlar' adlı program kısa sürede çok sayıda kişinin beğenisini toplamıştı.

SEVENLERİ TEPKİ GÖSTERİYOR

Daha sonra ünlü komedyen, Acun Ilıcalı'nın yeni platformu Exxen'e transfer olduğunu açıklamıştı. Hasan Can Kaya, bu geçişin ardından 24 saat içerisinde YouTube'da 60 bin abonesini kaybetti. Hasan Can Kaya'nın sevenleri, "Bizi sattın" yorumlarında bulundu.

BÜYÜK BİR HAYRAN KİTLESİ EDİNMİŞTİ

Hasan Can Kaya'nın Exxen'e transferini duyuran Acun Ilıcalı, yapımın ne zaman yayında olacağı ya da formatında bir değişiklik yapılıp yapılmayacağı konusunda açıklama yapmamıştı. Daha önce farklı projelerde de görev alan Hasan Can Kaya, Youtube'da büyük bir hayran kitlesi edinmişti.

Kaynak: Snob Magazin

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 13:16:47. #1.14#
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