EXXEN - Hükümsüz dizisi oyuncuları kimler? Hükümsüz dizisi konusu ne?
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EXXEN - Hükümsüz dizisi oyuncuları kimler? Hükümsüz dizisi konusu ne?

05.01.2021 22:04 | Son Güncelleme: 05.01.2021 22:08
EXXEN - Hükümsüz dizisi oyuncuları kimler? Hükümsüz dizisi konusu ne?

EXXEN - Hükümsüz dizisi konusu ve oyuncuları internet kullanıcıları tarafından araştırılıyor. Acun Ilıcalı'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'in dizilerinden biri olan Hükümsüzdür dizisi merak ediliyor. Bu akşam ilk bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanacak olan Hükümsüz dizisi konusu ne? Hükümsüz oyuncuları kim?

EXXEN - Acun Mecdya'nın yeni dijital yayın platformu Exxen'de yayınlanacak olan Hükümsüz dizisi merak konusu oldu. Yeni yılda yayına başlaması beklenen Exxen'de seyirci karşısına çıkacak olan Hükümsüz dizisinin yönetmen koltuğunda Ömer Faruk Sorak oturuyor. Ayla ve Müslüm filmlerinin yapımcısı Mustafa Uslu'nun yapımcı olarak yer aldığı Hükümsüz dizisi oyuncuları kim? Hükümsüz dizisi konusu ne?

HÜKÜMSÜZ DİZİSİ KONUSU NE?

Çekimleri İzmir'de gerçekleştirilen Hükümsüz dizisinin posterinde yer alan "katledilen hayallerin gerçek hayat hikâyeleri" sloganı dikkat çekti. Polisiye-Gerilim türündeki dizinin özellikle kadın cinayetlerini konu alması bekleniyor.

Kadına şiddet konusu büyük ölçüde dizide ele alınıyor. Dizinin sloganı "Engellenebilir her ölüm cinayettir" şeklindedir. Katledilen hayallerin hikayesi anlatılıyor. Esma babasının hukuk bürosunun ikinci patronu olan güzel, hırslı ve güçlü bir kadındır. Filiz ise inatçı ama kırılgan bir avukat adayı… Bir cinayet bu iki farklı kadının yollarını kesiştirecek. Peki ama nasıl?

HÜKÜMSÜZ DİZİSİ OYUNCULARI KİM?

Heyecan yaratan dizinin oyuncuları arasında

Burçin Terzioğlu, Hande Doğandemir

Alican Yücesoy

Mehmet Ulay

Ruhsal Öcal

İsmail Hacıoğlu

Şebnem Doğruer

Pınar Bibin bulunuyor.

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