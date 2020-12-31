Exxen Hasan Can Kaya Konusu nedir? Exxen Hasan Can Kaya ne zaman başlayacak?
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Exxen Hasan Can Kaya Konusu nedir? Exxen Hasan Can Kaya ne zaman başlayacak?

31.12.2020 23:05 | Son Güncelleme: 31.12.2020 23:09
Exxen Hasan Can Kaya Konusu nedir? Exxen Hasan Can Kaya ne zaman başlayacak?

En merak edilen projeler arasında yer alan Exxen Hasan Can Kaya Konusu nedir? Exxen Hasan Can Kaya ne zaman başlayacak?

Youtube Konuşanlar artık Exxen'de. Exxen Hasan Can Kaya Konusu nedir? Exxen Hasan Can Kaya ne zaman başlayacak?

EXXEN HASAN CAN KAYA KONUSU

Konuşanlar programı ile Youtube platformunda ünü yakalayan Hasan Can Kaya, artık Exxen'de.

EXXEN HASAN CAN KAYA PROGRAMI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exxen'de yer alacak yapımlardan biri olan Konuşanlar, 1 Ocak itibariyle platformdaki yerini alacak.

HASAN CAN KAYA KİMDİR?

Hasan Can Kaya, 16 Aralık 1989, Güngören, İstanbul doğumlu Türk komedyen ve stand-up komedyenidir. 16 Aralık 1989'da İstanbul'un Güngören ilçesinde doğdu. 1 Erkek 1 Kadın 2 Çocuk dizisinde senaristlik yaparken, senarist grubundaki arkadaşlarının desteği ile stand-up yapmaya karar verdi. Leman Kültür Beşiktaş'ta düzenli olarak Stand-up komedi yapmaya başladı. Ocak 2020'de ilk kişisel projesi olan Konuşanlar Talk Show'un çekimlerine başladı.

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