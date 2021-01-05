EXXEN Gibi dizisi konusu nedir? EXXEN Gibi dizisi oyuncuları kimdir? Gibi oyuncu kadrosu...

Gibi 1. bölümü TV8'de yayımlanıyor. Feyyaz Yiğit'in bulunduğu dizi EXXEN platformunda yer alıyor. Skeçlerden oluşan bir dizi olan Gibi projesi şimdiden izleyicinin büyük beğenisine neden oluyor. Peki, EXXEN Gibi dizisi konusu nedir? EXXEN Gibi dizisi oyuncuları kimdir? Gibi oyuncu kadrosu...

TV8'de 1. bölümü yayınlanacak Gibi dizisi, diziseverlerin araştırmalarına konu oldu. Feyyaz Yiğit, Kıvanç Kılınç'ın skeçlerden oluşan dizisi Gibi, özellikle adı ile de ilgi çekiyor. Dizi EXXEN'de yayın hayatına devam ediyor. İşte EXXEN Gibi dizisi konusu ve oyuncuları...

EXXEN GİBİ DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Gibi dizisi kısa skeçlerden meydana gelmektedir. İki ismin ön plana çıktığı dizide izleyeni güldürmek hedefleniyor. Öte yandan skeçlerde yer alan oyuncular da dikkat çekiyor. Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç, Gibi dizisinde göze çarpıyor.

GİBİ OYUNCU KADROSU

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu ve 2021 yılının ilk günü 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan Exxen platformunda yayınlanmak üzere Gibi dizisi hazırlandı. Gibi dizisi oyuncu kadrosunda Feyyaz Yiğit ve Kıvanç Kılınç yer alacak.

Feyyaz Yiğit

Feyyaz Yiğit Exxen'de yayınlanmak üzere Gibi dizisini hazırladı. Komik skeçlerden oluşan mini dizi formatında olacak Gibi başrolünde Feyyaz Yiğit yer alıyor. Feyyaz Yiğit 1988 Düzce doğumlu. Ankara Anadolu Güzel Sanatlar Lisesi'nde Resim bölümünde okuduktan sonra Hacettepe Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Grafik bölümüne girdi. Feyyaz Yiğit Ölümlü Dünya ve Cinayet Süsü filmlerinde rol aldı. Feyyaz Yiğit instagram hesabı https://www.instagram.com/feyyazyigit/

Kıvanç Kılınç

Exxen'de yayınlanan komedi skeç dizi programında diğer başrol Kıvanç Kılınç oldu. Kıvanç Kılınç 1982 Isparta doğumludur. Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro-Oyunculuk Bölümü mezunu. Muhteşem Yüzyıl, Lale Devri, Ulan İstanbul, Kaçak, Filinta ve Kalbimdeki Deniz dizi filmlerinde rol aldı. Kıvanç Kılınç instagram hesabıhttps://www.instagram.com/kilinckivanc/