Exxen Fight Club dövüşçüsü İsmail Uzuner kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen, yayın tarihi yaklaştıkça yeni yarışma ve programları duyurmaya devam ediyor. Exxen, son olarak Fight Club programını duyurdu! Birbirinden yetenekli 11 dövüşçünün 1 evde yaşayacağı Exxen Fight Club 1 Ocak'ta başlıyor! Peki Exxen Fight Club dövüşçüsü İsmail Uzuner kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

Exxen, Acun Ilıcalı'nın yeni yılda hizmet vermeye başlayacağı dijital dizi, yarışma ve program platformudur. 1 Ocak'ta erişime açılacak olan www.exxen.com, yayın tarihi yaklaştıkça programları açıklamaya devam ediyor. Son olarak Fight Club programını duyuran Exxen büyük merak uyandırdı. Exxen Fight Club ne zaman başlayacak?Exxen Fight Club dövüşçüsü İsmail Uzuner kimdir, kaç yaşındadır, nerelidir?

EXXEN FIGHT CLUB NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Exxen Fight Club programı 1 Ocak 2021 tarihinde başlayacak.

İSMAİL UZUNER KİMDİR?

Exxen Fight Club dövüşçüsü İsmail Uzuner, 1985 yılında Yozgat'ta dünyaya gelmiştir. 35 yaşındaki İsmail Uzuner,1995 senesinde henüz daha on yaşındayken spor yapmaya başlamıştır. Spor hayatına Kung Fu yaparak başlayan Uzuner, 3 yıl durmadan Kung Fu yapmıştır. İlerleyen yıllardaWushu Tao müsabakalara katılmış ve 7 yıl ardarda şampiyonluk kazanmıştır. Sanda dalında 2012 yılında Avrupa ikincisi, 2013 yılındaDünya 3.sü ve 2014 yılında ise Avrupa Şampiyonu olmuştur. Wushu Tao'dan sonra Sanda, Muay Thai ve Kick Boks ile spor hayatına devam etmiştir.