EXXEN | Exxen Öğrenci Evi ne zaman başlıyor? Öğrenci Evi konusu nedir? Öğrenci Evi oyuncuları kimler?

Exxen dizileri arasında Öğrenci Evi oldukça dikkat çekiyor! Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu Exxen dizileri, programları ve yarışmalarının tanıtımlarını duyurmaya devam ediyor. Öğrenci Evi de Exxen dizileri arasında. Peki Exxen Öğrenci Evi ne zaman başlıyor? Öğrenci Evi konusu nedir? Öğrenci Evi oyuncuları kimler? İşte tüm detayları..

Acun Ilıcalı Exxen projesini duyurduğu andan itibaren büyük ilgi görmeye başladı. Türk dijital platformu Exxen birçok büyük oyuncuya ve ünlü youtubera, influencera ev sahipliği yapıyor. Exxen dizileri de büyük ilgi görüyor. 1 Ocak 2020 yılında erişime açılacak Exxen abonelik ve üyelik işlemlerinden sonra tüm dizilere sınırsız ulaşabilirsiniz. Exxen dizileri arasında büyük ilgi gören Exxen Öğrenci Evi ne zaman başlıyor? Öğrenci Evi konusu nedir? Öğrenci Evi oyuncuları kimler? detaylarını yazımızda bulabilirsiniz.

ÖĞRENCİ EVİ NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Acun Ilıcalı Exxen platformunu yeni yılın ilk gününde yani 1 Ocak 2021 tarihinde erişime açacak. Tüm diziler ve filmler Exxen'de 1 Ocak 2021 tarihinden itibaren izlenebilecek. Exxen Öğrenci Evi de 1 Ocak 2021'de başlayacak!

ÖĞRENCİ EVİ KONUSU NE?

Exxen Öğrenci Evi bir gençlik dizisi olarak ekran karşısında olacak. Bir villada yaşayan birbirinden eğlenceli ve kafadar dört öğrencinin yaşadıklarını konu alan dizi şimdiden gençlerin ilgisini çekmeye başladı! Dört gencin eğlenceli anlarının yanı sıra hüzünlü anları da izleyiciye aktarılacak. Aşk, aile, eğitim gibi tüm gençlik konuları, maceraları Exxen Öğrenci Evi'nde olacak!

ÖĞRENCİ EVİ OYUNCULARI KİMLER?

Exxen Öğrenci Evi oyuncuları duyuruldu. İşte liste!