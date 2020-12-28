Exxen Enis Arıkan ne zaman başlıyor, ilk konuğu kim? Exxen sunucusu Enis Arıkan kimdir?

TV8 sahibi Acun Ilıcalı'nın yeni projesi olan Exxen, 1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayacak. Exxen'de ekranlara gelecek yapımlardan biri olan Enis Arıkan'ın programı ise konuklarıyla dikkatleri üzerine çekti. Exxen Enis Arıkan programı ne zaman başlıyor? Exxen sunucusu Enis Arıkan kimdir?

Yeni yıl ile beraber yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platform Exxen'in, içerikleri de belli olmaya devam ediyor. Bu içeriklerden bir tanesi de sevilen isim Enis Arıkan ile yapılacak program olarak karşımıza çıkıyor. Exxen Enis Arıkan ne zaman başlıyor, ilk konuğu kim? Exxen sunucusu Enis Arıkan kimdir?

EXXEN ENİS ARIKAN NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Exxen'de yer alacak yapımlardan biri olan @EnisArıkan olarak adlandırılan program, 1 Ocak itibariyle platformdaki yerini alacak.

EXXEN ENİS ARIKAN İLK KONUĞU KİMDİR?

Platformda yayınlanacak olan pek çok eğlenceli içerikten birisi de Enis Arıkan'a ait olan Talk Show olacak. 1 Ocak'ta yayınlanacak olan ilk bölümün konuğu merakla beklenirken Enis Arıkan'ın Talk Show'nun ilk bölüm konuğu olarak karşımıza çıkan isim ise sevilen sanatçı Edis oluyor.

EXXEN SUNUCUSU ENİS ARIKAN KİMDİR?

Enis Arıkan, 3 Ocak 1983 tarihinde İstanbul'da doğdu. Müjdat Gezen Sanat Merkezi Konservatuarı, Tiyatro Bölümü ve Bilgi Üniversitesi, Sahne ve Gösteri Sanatları Performans Bölümü mezunudur.

1998 yılında Aynalı Tahir dizisiyle adını duyuran Enis Arıkan, sonrasında pek çok projede yer aldı.

Enis Arıkan Ezgi Mola ve Şebnem Bozoklu ile sınıf arkadaşıdır.

Son olarak Jet Sosyete dizinde rol alan Enis Arıkan, başarılı performansıyla seyirciden tam not aldı.