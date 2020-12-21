Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti
Yıllar önce ekrana gelen ve günümüzde hala tekrar bölümleri yayınlanan Sihirli Annem, yenilenen oyuncu kadrosuyla Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanacak. Çekimleri başlanan dizinin ilk afişi beğenilmeyince kısa sürede tepki çekti.
Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platformu Exxen için çekilen Sihirli Annem dizisinin afişi yayınlandı. Ancak dizinin afişi beğenilmeyince Twitter'da tepki çekti.
OYUNCU KADROSU KOMPLE DEĞİŞTİ
İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan Betüş karakterine yeni dizide Açelya Topaloğlu oynayacakken Emre Altuğ ise 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de Sadık karakterine hayat verecek. Avni karakterini ise Bülent Seyran canlandıracak.
TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU
Dizinin kadrosunda Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor. Dizinin afişi ise Exxen platformunun sosyal medya hesabından yayınlandı. Yeni Sihirli Annem'in afişi ve oyuncu kadrosu sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasına girdi. Dizinin beğenilmeyen afişi, yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisinin afişleriyle kıyaslanmaya başladı.