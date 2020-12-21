Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti

21.12.2020 08:12 | Son Güncelleme: 21.12.2020 08:31
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti

Yıllar önce ekrana gelen ve günümüzde hala tekrar bölümleri yayınlanan Sihirli Annem, yenilenen oyuncu kadrosuyla Acun Ilıcalı'nın platformu Exxen'de yayınlanacak. Çekimleri başlanan dizinin ilk afişi beğenilmeyince kısa sürede tepki çekti.

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platformu Exxen için çekilen Sihirli Annem dizisinin afişi yayınlandı. Ancak dizinin afişi beğenilmeyince Twitter'da tepki çekti.

OYUNCU KADROSU KOMPLE DEĞİŞTİ

İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan Betüş karakterine yeni dizide Açelya Topaloğlu oynayacakken Emre Altuğ ise 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de Sadık karakterine hayat verecek. Avni karakterini ise Bülent Seyran canlandıracak.

Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Dizinin kadrosunda Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor. Dizinin afişi ise Exxen platformunun sosyal medya hesabından yayınlandı. Yeni Sihirli Annem'in afişi ve oyuncu kadrosu sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasına girdi. Dizinin beğenilmeyen afişi, yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisinin afişleriyle kıyaslanmaya başladı.

Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan yeni Sihirli Annem için şunlar yazıldı...

Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti
Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti
Haber Yorumları (2)
XXX: Nasıl konuşulduğu önemli değil reklam reklamdır. Hayırlı işler Acun bey
Cevap Yaz Yayından Kaldır
EROL MEHMET YILDIZ: Tutmaz
Cevap Yaz Yayından Kaldır
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Donald Trump Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Meral Danış Beştaş Zehra Zümrüt Selçuk
Magazin Seda Bakan Merve Dizdar Birkan Sokullu Seren Serengil
Spor Erol Bulut Vitor Hugo Sergen Yalçın Mauricio Lemos İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Kız Beşiktaş Gaziantep İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti | Haberler.com Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 21.12.2020 08:52:27. #1.15#
title