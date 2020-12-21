Exxen'de yayınlanacak yeni Sihirli Annem dizisinin afişi tepki çekti

Acun Ilıcalı'nın 1 Ocak 2021'de yayın hayatına başlayacak olan yeni dijital platformu Exxen için çekilen Sihirli Annem dizisinin afişi yayınlandı. Ancak dizinin afişi beğenilmeyince Twitter'da tepki çekti.

OYUNCU KADROSU KOMPLE DEĞİŞTİ

İnci Türkay'ı tüm Türkiye'ye tanıtan Betüş karakterine yeni dizide Açelya Topaloğlu oynayacakken Emre Altuğ ise 17 yıl sonra yeniden çekilecek olan 'Sihirli Annem'de Sadık karakterine hayat verecek. Avni karakterini ise Bülent Seyran canlandıracak.

TWİTTER'DA GÜNDEM OLDU

Dizinin kadrosunda Nergis Kumbasar, Lale Başar, Çiçek Acar, Bülent Seyran, Hande Katipoğlu, Eylem Yıldız'ın yanı sıra çocuk oyuncular Nisa Sofiya Aksongur, Cemre Demircan ve Egemen Uysal rol alıyor. Dizinin afişi ise Exxen platformunun sosyal medya hesabından yayınlandı. Yeni Sihirli Annem'in afişi ve oyuncu kadrosu sosyal medyada en fazla konuşulan konular arasına girdi. Dizinin beğenilmeyen afişi, yıllar önce yayınlanan Sihirli Annem dizisinin afişleriyle kıyaslanmaya başladı.

Kısa sürede binlerce paylaşım yapılan yeni Sihirli Annem için şunlar yazıldı...