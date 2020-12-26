EXXEN | Buraların Yabancısıyız Chaby Han kimdir, nerelidir? Chaby Han kaç yaşında? Chaby Han eşi kimdir?

1 Ocak 2021'de yayına başlayacak olan Acun Ilıcalı'nın yeni projesi EXXEN, dizileri, programları ve yarışmaları duyurulmaya devam ediyor. Exxen programları arasında en son duyurulan program "Buraların Yabacısıyız". Peki Exxen Buraların Yabancısıyız Chaby Han kimdir, nerelidir? Chaby Han kaç yaşında? Chaby Han eşi kimdir?

Acun Ilıcalı'nın yeni dijital platformu EXXEN, dizileri, programları ve yarışmaları duyurulmaya devam ediyor. Exxen programları arasında en son duyurulan program "Buraların Yabacısıyız" Peki Exxen Buraların Yabancısıyız Chaby Han kimdir, nerelidir? Chaby Han kaç yaşında? Chaby Han eşi kimdir?

CHABY HAN KİMDİR?

Chaby Han ya da Çabi, 15 Haziran 1992 yılında Güney Kore'de dünyaya gelmiştir. Chaby Han 28 yaşındadır ve Korelidir. Elin Oğlu yarışması ile tanınan Chaby, Türkiye'de, İstanbul'da yaşamaktadır. Chaby Han ve ailesi 2007 yılında babasının işi nedeniyle Türkiye'ye yerleşmiştir. Türk okullarında okuyan Chaby, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sinema ve Televizyon bölümünde okumuştur. Youtube'da da dikkat çeken kaliteli içerikler üreten Chaby Han, evlidir ve eşi de Türk'tür. Chaby Han, 2017 yılında Türkiye'de ve dünyada izlenme rekorları kıran Ayla filminde Sung Joon karakterini oynamıştır ve büyükbeğeni toplamıştır.