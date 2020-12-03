Evvabin namazı nedir ve nasıl kılınır? Evvabin namazı ne zaman kılınır? (Diyanet)

Evvabin namazı, akşam namazından sonra veya kuşluk(İşrak) vaktinde kılınan nâfile namazdır. Peki Evvabin namazı nedir ve nasıl kılınır? Evvabin namazı ne zaman kılınır? Evvabin namazı kaç rekattır? Evvabin namazını kimler kılabilir? Evvabin namazının fazileti nedir? İşte diyanetin bilgisi ile Evvabin namazı hakkında detaylar...

Evvabin namazı, akşam namazından sonra veya kuşluk(İşrak) vaktinde kılınan nâfile namazdır. Peki Evvabin namazı nedir ve nasıl kılınır? Evvabin namazı ne zaman kılınır? Evvabin namazı kaç rekattır? Evvabin namazını kimler kılabilir? Evvabin namazının fazileti nedir? İşte diyanetin bilgisi ile Evvabin namazı hakkında detaylar...

EVVABİN NAMAZI NEDİR, NASIL KILINIR? (DİYANET)

'Evvâbîn', tövbe edip Allah'a sığınanlar ve ona yönelenler anlamına gelir. Hz. Peygamber (s.a.s.), evvâbîn namazının vaktinin kuşluk vakti olduğunu bildirmiştir. (Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 143, 144; Ahmed b. Hanbel, el-Müsned, IV, 366, 367, 372; Dârimî, Salât, 153). Bunun yanı sıra akşam namazından sonra kılınan nafile namaz (Taberânî, el-Mu'cemü'l-evsat, I, 250; VII, 191) için de, "Evvâbîn namazı" tabiri kullanılmıştır. Hatta fıkıh geleneğinde ve halk arasında bu kullanım daha yaygındır.

Senetleri bakımından zayıf olmakla birlikte Resûl-i Ekrem'den (s.a.s.) nakledilen "Kim akşam namazından sonra kötü söz söylemeksizin altı rekât namaz kılarsa, bu kendisi için on iki senelik ibadete denk tutulur" (Tirmizî, Salât, 209; İbn Mâce, İkame, 185) rivayeti de bazı âlimlerce evvâbîn namazı ile irtibatlandırılmıştır. Ayrıca Hz. Peygamberin kendisinin de akşam namazından sonra altı rekât namaz kıldığı rivayet edilmiştir (Bkz. Şevkânî, Neylü'l-evtâr, III, 525).

Altı rekâtlık bir namaz olan evvâbîn namazı, tek selamla kılınabileceği gibi ikişer (2-2-2) rekat halinde üç selamla da kılınabilir (Şürünbülâlî, Merâkı'l-felâh, I, 148).

Evvabin namazı ilk olarak " Niyet ettim Allah rızası için altı rekât evvabin namazını kılmaya" diye niyet edilerek başlanır.

- Niyetin ardından " Allahu ekber" denilerek iftitah tekbiri alınıp eller bağlanarak namaza başlanır.

- İftitah tekbirinin hemen sonrasında Subhaneke okunur.

- Euzü-besmele çekilip ardından Fatiha suresi okunur.

- Daha sonra Kur'an'dan herhangi bir sure yahut namaz duaları okunabilir.

- Rükûa gidilir ve rükû'nun ardından da secdeye gidilir. Secdeden doğrulduktan sonra tekrara secdeye gidilir.

- Daha sonra ayağa kalkılarak ikinci rekâta kalkılır.

- Ayaktayken besmele çekilir ve ardından Fatiha suresi okunur.

- Sonrasında ise Kur'andan herhangi bir sure yahut namaz duası okunup sonrasında rükûa gidilir.

- Rukü'nun ardından secdeye gidilir ve secdeden doğrulup ardından tekrara secdeye gidilir.

- İkinci oturuşta Ettahiyyatu okunur.

- Sonrasında üçüncü rekât için ayağa kalkılır.

- Ayakta iken besmele çekilip ardından Fatiha suresi okunur.

- Sonrasında Kur'an'dan herhangi bir sure okunur.

- Ruku'ya gidilir ve rukü'nun ardından secdeye gidilir ve doğrulduktan sonra ikinci kez secdeye gidilir.

- Secdenin ardından dördüncü rekât için ayağa kalkılır.

- Ayakta iken besmele okunur ve ardından Fatiha suresi okunur.

- Sonrasında Kur'an'dan herhangi bir sure okunur.

- Ardından secdeye gidilir ve secdeden doğrulup sonrasında tekrara secdeye gidilir.

- Sonrasında oturularak Ettahiyyatu okunur.

- Sonrasında tekrar beşinci rekât için ayağa kalkılır.

- Ardından besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.

- Hemen ardından Kur'an'dan bir sure okunur.

- Sonrasında ise secdeye gidilir ve secdeden kalkılıp oturulur.

- Tekrar secdeye gidilir ve secdenin ardından altıncı rekât için ayağa kalkılır.

- Ayaktayken besmele çekilerek Fatiha suresi okunur.

- Sonrasında Kur'an'dan bir sure okunur ve rükûa varılır.

- Rükûunun ardından secdeye gidilir ve sonrasında oturulur. Ardından tekrar secdeye gidilir ve secdeden oturuşa geçilir.

- Son oturuşta ettahiyyatu ve Allahumme salli, Bârik ve Rabbenâ dualarını okunur.

- Son olarak "Es selâmu aleyküm ve rahmet'ullah" dinilerek sağa ve sola selam verilerek namaz tamamlanır.

EVVABİN NAMAZI NE ZAMAN KILINIR? (DİYANET)

Evvabin namazı akşam namazının hemen sonrasında kılınan bir nafile namazdır. Bu namazın akşam namazının hemen ardından kılınıyor olması bu namazın vakti hakkında bilgi ortaya koymaktadır. Diğer bir ifade ile Evvabin namazının kılınmasının uygun olduğu zaman dilimi akşam namazının hemen sonrası olmaktadır.

EVVABİN NAMAZININ FAZİLETİ NEDİR?

Evvabin namazının fazileti hakkında peygamber efendimiz şöyle buyurmuştur;

" Eğer bir kişi Akşam namazının ardından hiç konuşmadan altı rekât namaz kılsa, kıldığı o namaz sevap bakımından on iki senelik ibadete denk gelir."

Evvabin namazı günahları terk etmek suretiyle hayırlı işler yaparak Allah'a dönmek anlamına gelmektedir. Evvabin namazı çoğul olarak, Allah'a çok itaat edenlerin namazı anlamını barındırır. Peygamber efendimiz, akşam namazının hemen ardından altı rekât namaz kılan kişinin evvabin den yani günah işleyip sonrasında hemen tövbe edenlerden sayılacağını bildirmiştir.

