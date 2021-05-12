Minik Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi
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Minik Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi

İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ SAĞLAM - Haberler | 3. Sayfa

Minik Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi Yangında KOAH hastasının solunum cihazları zarar gördü Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi.

Minik Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi

Yangında KOAH hastasının solunum cihazları zarar gördü

MALATYA - Malatya'nın Doğanşehir ilçesinde meydana gelen yangında bir ev kullanılmaz hale geldi. Ailesiyle birlikte yaşadığı ev gözlerinin önünde yanan Evsa Tekin, yangını gözyaşı içerisinde izledi.

Edinilen bilgilere göre yangın, Doğanşehir ilçesi Polat Mahallesinde meydana geldi. 70 yaşındaki KOAH hastası Mahmut Tekin'in evinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangına itfaiye ekipleri kısa sürede müdahale etti. Yangında, Mahmut Tekin'in 6 kişilik ailesinin yaşadığı ev kısa sürede kül oldu. Tekin'e ait solunum cihazları da yangında zarar gördü. Mahmut Tekin'in torunu Evsa Tekin de ailesiyle birlikte yaşadığı evin yanışını gözyaşı içerisinde izledi. Yakınlarıysa küçük kızı sakinleştirmeye çalıştı. Yangın esnasında evde kimsenin bulunmamasıysa olası can kaybını önledi.

Polis ekipleri yangınla ilgili incele başlattı.

Minik Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi
Minik Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi
Minik Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi
Minik Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi
Minik Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi
Minik Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi
Minik Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi
Minik Evsa, evinin yanışını gözyaşı içerisinde izledi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / ŞÜKRÜ SAĞLAM

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