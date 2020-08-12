Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
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Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi

Samimi pozlarından dolayı adı sürekli Mert Özal'la aşk dedikodularına karışan Evrim Keklik, bugün Demet Akalın ve Alişan'ın programında bir sevgilisinin olmadığını Öcal'la arkadaş olduklarını söyledi.

12.08.2020 14:00 | Son Güncelleme: 12.08.2020 14:17

Survivor 2020'nin yarışmacılarından Evrim Keklik, bugün Alişan ve Deme Akalın'ın Sabah Sabah isimli programına konuk oldu. Keklik, özel hayatı ve Survivor hakkında samimi itiraflarda bulundu.

"MERT'LE ARAMIZDA AŞK YOK"

Survivor'da ve sonrasında sık sık Mert Öcal'la alakalı paylaşımlar yapan Evrim, aşk dedikodularının çıkmasına neden oldu. Yarışma öncesi de Öcal'la görüştüklerini belirten Keklik, sevgili oldukları yönündeki haberler için"Burası Survivor kadını-erkeği yok. Mert'le aramız çok iyi ancak arkadaşız. Aramızda aşk yok." ifadelerini kullandı.

Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi

"SURVIVOR'DA AŞIK OLMADIM"

Evrim Keklik'in sabah programındaki açıklamalarının öncesinde ünlü oyuncu Mert Öcal verdiği röportajda "Survivor'da maalesef aşık olmadım. Aşık olma ihtimalim olsa bile orada öncelikler var. Açlık ve barınma varı. Bunları karşılayamadığımız için ona sıra gelmedi. Evrim benim canımdır. İnsanların dediği gibi bir şey yok maalesef" cümlelerini kurdu.

"OYUNCULUK TEKLİFLERİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Öte yandan yarışma sonrası oyunculuk tekliflerin geldiğini söyleyen Keklik, sözlerine şöyle devam etti: "Uzun süredir tatildeydim. Birkaç proje teklifi geldi ama düşünme aşamasındayım. Bilemiyorum yapabilir miyim?"

Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
Evrim Keklik ve Mert Öcal aşk mı yaşadığı yönündeki iddialara cevap verdi
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