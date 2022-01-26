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Evreşe Belediyesi sokak hayvanları için kulübe yaptı

Evreşe Belediyesi sokak hayvanları için kulübe yaptı

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe Belde Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için belde sokaklarına 20 kulübe yerleştirdi.

ÇANAKKALE (AA) - Çanakkale'nin Gelibolu ilçesine bağlı Evreşe Belde Belediyesi, sokak hayvanlarının olumsuz hava koşullarından etkilenmemesi için belde sokaklarına 20 kulübe yerleştirdi.

Belediye tarafından yapılan kulübeler sokak, park ve caddelerde belirlenen alanlara kuruldu. Kulübelerin yanına hayvanlar için mama da bırakıldı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan belediye başkanı Ali Kamil Soyuak, "Kulübelerin içlerine kilimler de serdik. Şimdi soğuklardan korunacaklar ve ıslanmayacaklar. Belediye olarak sokak canlarına mama desteği de veriyoruz. Kulübe sayısını çoğaltacağız. 20 adet daha yapılıyor. Bu çalışmaya katkı sunan herkese teşekkür ederim." dedi.

AA / Doğan Zelova - Son Dakika Haberleri

Çanakkale, Evreşe, Güncel, Haber

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