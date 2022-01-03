Evrencan Gündüz: Türkiye mutsuz, 'Anadolu Funk'la itiraz ediyorum - Haberler
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Evrencan Gündüz: Türkiye mutsuz, 'Anadolu Funk'la itiraz ediyorum

DailyMotion.com - Haberler | Güncel

Alternatif müziğin genç isimi Evrencan Gündüz yeni albümü 'Anadolu Funk' ile Ayşen Güven'e konuk oldu.

Alternatif müziğin genç isimi Evrencan Gündüz yeni albümü 'Anadolu Funk' ile Ayşen Güven'e konuk oldu. Albümün ve şarkıların oluşum serüvenini anlatan Gündüz, ilhamını Anadolu kültüründen ve Türkiye'nin koşulsuz sevgisinden aldığını söyledi.

Türkiye'nin mutsuz ve içine kapanık bir topluluğa dönüştüğünü söyleyen Gündüz, bu duruma itirazını Anadolu Funk'la yaptığını "Ben de bir genç olarak bunu tekrar dönüştürmek ve sevgi yoluna değiştirmek istiyorum. Bu yüzden Anadolu Funk. Ben bir coğrafyada yaşıyorum ve bir kültüre sahibim. Bu özel bir şey. Bu havalı bir şey arkadaşlar. Türküler havalıdır. Bağlama çalmak havalıdır" diyerek anlattı.

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