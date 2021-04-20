Evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılan Recep Çelik, yaşamını yitirdi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılan Recep Çelik, yaşamını yitirdi

Evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılan Recep Çelik, yaşamını yitirdi
Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN - Haberler | Güncel

ÇANAKKALE'de, koronavirüsten yaşamını yitiren Recep Yılmaz (69) ile evrakı karışınca öldüğü sanılan kanser hastası Recep Çelik (93), tedavi gördüğü hastanede dün yaşam mücadelesini kaybetti.

ÇANAKKALE'de, koronavirüsten yaşamını yitiren Recep Yılmaz (69) ile evrakı karışınca öldüğü sanılan kanser hastası Recep Çelik (93), tedavi gördüğü hastanede dün yaşam mücadelesini kaybetti. Çelik, daha önce Yılmaz'ın defnedildiğ aile mezarlığında toprağa verildi.  

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi (ÇOMÜ) Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavi gören Covid-19 hastası Recep Yılmaz, Yoğun Bakım Ünitesi'nde yer olmadığı için Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Sevk sırasında Recep Yılmaz'ın evrakı, aynı hastanede tedavi gören kanser hastası Recep Çelik'in evrakıyla karıştı. Recep Yılmaz, sevk edildikten kısa süre sonra koronavirüs hastalarının tedavi gördüğü yoğun bakım ünitesinde yaşamını yitirdi. Recep Yılmaz'ın ölümünün ardından, evrak karışıklığı nedeniyle Çelik ailesi aranarak Recep Çelik'in yaşamını yitirdiği haberi verildi. Salı günü hastaneye gelen Çelik ailesi, cenazeyi alıp, Yeni Şehir Mezarlığı'ndaki aile mezarlığına defnetti. Üniversite hastanesi yetkilileri, Recep Çelik'in oğlu Hilmi Çelik'i telefonla arayıp, babasının hayatta olduğunu söyleyince, yapılan hata ortaya çıktı.

Recep Yılmaz'ın defnedilen cenazesi savcılık kararıyla çıkarılıp, yakınlarına teslim edildi.YAŞAMINI YİTİRDİ

ÇOMÜ Sağlık, Uygulama ve Araştırma Hastanesi'nde tedavisi süren Recep Çelik, dün yaşam mücadelesini kaybetti. Recep Çelik'in ailesi tarafından teslim alınan cenazesi, kılınan namazın ardından daha önce Recep Yılmaz'ın gömüldüğü aile mezarlığında toprağa verildi.  


Evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılan Recep Çelik, yaşamını yitirdi

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Burak GEZEN

Noter kaçta açılıyor? Noter kaça kadar açık? 2021 noterler kaçta kapanıyor? 2021 noter çalışma saatleri
Noter kaçta açılıyor? Noter kaça kadar açık? 2021 noterler kaçta kapanıyor? 2021 noter çalışma saatleri
Berberler kapalı mı? Kuaförler, berberler kaça kadar açık?
Berberler kapalı mı? Kuaförler, berberler kaça kadar açık?
EBA çöktü mü? EBA'ya neden girilmiyor? EBA girişi! 20 Nisan EBA!
EBA çöktü mü? EBA'ya neden girilmiyor? EBA girişi! 20 Nisan EBA!
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Turgut Özal Ziya Selçuk Vladimir Putin Süleyman Soylu Devlet Bahçeli
Magazin Mehtap Ar Hande Erçel Merve Dizdar Kaan Yıldırım
Spor Ali Koç Mesut Özil Bülent Uygun Cüneyt Çakır Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Uefa Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Evrak karışıklığı nedeniyle 'öldü' sanılan Recep Çelik, yaşamını yitirdi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 20.4.2021 14:32:29. #1.14#

title