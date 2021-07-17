Evlilik programında bulamadığı aşkı sette buldu

Esra Erol'un sunduğu programda aşkı bulamayan Örs, aradığı aşkı sette buldu. Örs, kendisi gibi oyunculuk yapan sevgilisi Derya Yapanel ile Nişantaşı'nda görüntüledi. İşte detaylar...

Katıldığı evlilik programıyla ünlenen Ercan Örs, geçtiğimiz gün sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. ATV ekranlarına gelen Esra Erol'un sunduğu programda aşkı bulamayan Örs, aradığı aşkı sette buldu.

Aynı zamanda oyunculuk yapan Örs'ün sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Birçok reklam filminde de rol alan oyuncu, sevgilisi Derya Yapanel ile Nişantaşı sokaklarında gezerken, karşısında gazetecileri görünce sinirlendi. Örs, "Neden bizi çekiyorsunuz?" diyerek, basın mensuplarına tepki gösterdi.

Kaynak: Snob Magazin