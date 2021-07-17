Evlilik programında bulamadığı aşkı sette buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Evlilik programında bulamadığı aşkı sette buldu

Evlilik programında bulamadığı aşkı sette buldu
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Esra Erol'un sunduğu programda aşkı bulamayan Örs, aradığı aşkı sette buldu. Örs, kendisi gibi oyunculuk yapan sevgilisi Derya Yapanel ile Nişantaşı'nda görüntüledi. İşte detaylar...

Katıldığı evlilik programıyla ünlenen Ercan Örs, geçtiğimiz gün sevgilisiyle Nişantaşı'nda görüntülendi. ATV ekranlarına gelen Esra Erol'un sunduğu programda aşkı bulamayan Örs, aradığı aşkı sette buldu.

Aynı zamanda oyunculuk yapan Örs'ün sevgilisinin de kendisi gibi oyuncu olduğu ortaya çıktı.

Birçok reklam filminde de rol alan oyuncu, sevgilisi Derya Yapanel ile Nişantaşı sokaklarında gezerken, karşısında gazetecileri görünce sinirlendi. Örs, "Neden bizi çekiyorsunuz?" diyerek, basın mensuplarına tepki gösterdi.

Evlilik programında bulamadığı aşkı sette buldu
Evlilik programında bulamadığı aşkı sette buldu
Evlilik programında bulamadığı aşkı sette buldu
Evlilik programında bulamadığı aşkı sette buldu

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Mustafa Demir Süleyman Soylu Mustafa Varank Mustafa Destici İbrahim Aydemir
Magazin Hande Erçel Kadir Doğulu Fahriye Evcen Zeynep Bastık
Spor Ali Koç Erol Bulut Gökhan Gönül Mehmet Topal Ahmet Nur Çebi
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Evlilik programında bulamadığı aşkı sette buldu - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 17.7.2021 12:29:14. #1.15#

title