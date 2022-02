Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman? Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm bugün var mı? Evlilik Hakkında Her Şey 17. bölüm fragmanı yayınlandı

Diziseverlerin merakla beklediği Evlilik Hakkında Her Şey bu akşam sevenleriyle buluşuyor. Evlilik Hakkında Her Şey dizisi izlemek isteyen izleyiciler, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölüm ne zaman, Evlilik Hakkında Her Şey bölüm bugün mü, Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak şeklinde aratıyor.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Duruşma sonrası Sergen ve Azra arasındaki ipler iyice gerilir. Bora'nın sürpriz ortaklığı Arsen Cevher Hukuk'taki tüm dengeleri sarsar. Çolpan, Sanem ve Erman bu esrarengiz adamın kim olduğunu öğrenmek için harekete geçer. Ancak bu düşündükleri kadar kolay olmayacaktır. Hızır'ın Ece'yi kaçırması halihazırda zor olan velayet davasını iyice çıkmaza sokmuştur. Azra'nın durumu kendi lehlerine çevirmek için acil bir müdahalede bulunması gerekmektedir. Azra'nın müdahalesi beklenmedik bir sonuç doğuracaktır. Sergen, Yıldırım ve Azra'dan hesap sormaya kararlıdır. Sanem, Zafer ve Nursen davasını sonuçlandırmak için bir oyun hazırlar. Ancak bunun için yardıma ihtiyacı vardır. Hızır ve Ece'nin kaderini belirleyecek olan velayet davası ise hiç beklenmedik bir şekilde sonuçlanacaktır…

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Bora ve Sergen'in büroda yarattığı depremin etkileri sürerken Songül'ün ani gelişi Azra'yı zor bir davayla karşı karşıya bırakacaktır. Serhan Gülan davasının ortaya çıkmasıyla Azra'nın Yıldırım'a olan güveni sarsılır. Yıldırım, Azra'nın güvenini tekrar kazanabilmek için harekete geçer. Çolpan ve Sanem tarafından ihanetle suçlanan Deniz'e aileden sürpriz bir isim yardım eli uzatır. Bugüne kadar aile hukuku davalarına bakan Arsen Cevher Hukuk Bürosu'nda Bora'nın yönetime geçmesiyle ceza davalarına da bakılmaya başlanır. Müvekkil portföyündeki bu değişim Sanem'i heyecanlı bir maceraya sürükleyecektir. Oğlu Eren'in babasıyla birlikte yaşamak istemesi Azra üzerinde sarsıcı bir etki yaratır. Kendi hukuk bürosundan uzaklaşmak zorunda kalan Erman geçmişini sorgulamaya başlar. Çolpan'la geçmişlerine ait büyük bir sırrın Bora ile bağlantısı olduğundan şüphelenir.Erman'ı bürodan uzaklaştırmayı başaran Bora için sıradaki hedef Çolpan Cevher'dir. Fakat savaş bayraklarını asan Cevher kadınlarıyla uğraşmanın zannettiği kadar kolay olmadığını Bora da anlayacaktır…