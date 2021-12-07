Evlilik Hakkında Her Şey nerede çekiliyor? Dizi hangi il ve ilçede çekiliyor? Evlilik Hakkında Herşey dizi çekimleri nerede yapıldı? - Haberler
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Evlilik Hakkında Her Şey nerede çekiliyor? Dizi hangi il ve ilçede çekiliyor? Evlilik Hakkında Herşey dizi çekimleri nerede yapıldı?

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Evlilik Hakkında Her Şey nerede çekiliyor? Dizi hangi il ve ilçede çekiliyor? Evlilik Hakkında Herşey dizi çekimleri nerede yapıldı?

Ekranların yeni dizisi Evlilik Hakkında Herşey nerede, hangi şehirde çekiliyor araştırılıyor. Evlilik Hakkında Herşey dizisi hakkında merak edilen konuların başında dizinin nerede çekim yaptığı geliyor. Peki, Evlilik Hakkında Herşey nerede çekildi? Evlilik Hakkında Herşey hangi il, ilçe ve mahallede çekilmiştir? İşte bilgiler...

Fox TV'nin yeni disizi Evlilik Hakkında Herşey nerede çekiliyor merak edildi. Peki, Evlilik Hakkında Herşey Nerede Çekiliyor? Hangi ilde ve ilçede çekiliyor? Dizi çekimleri nerede yapıldı? İşte detaylar...

Evlilik Hakkında Herşey dizisi İstanbul'da çekilmektedir. Dizi çekimlerinin çoğu sahnesi İstanbul'un farklı semtlerinde yapılıyor.

Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü Eylül 2021 tarihinde yayımlanacak olan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'nun uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. BBC yapımı, "The Split" dizisinin uyarlaması. Başrollerinde Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya ve Yiğit Kirazcı bulunmaktadır. Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

Gökçe Bahadır : Azra

Sarp Akkaya

Yiğit Kirazcı

Erdal Küçükkömürcü

Sumru Yavrucuk : Çolpan

Gökçe Eyüboğlu : Sanem

Fırat Altunmeşe

Tülin Ece : Güneş

Bertan Asllani

Cevdet Arıcılar

Esma Yılmaz

Rüzgar Doruk Özmü

Emine Ada Sezer

Mila Kasarcı

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