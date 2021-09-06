Evlilik Hakkında Her Şey konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler?

BBC yapımı "The Split" dizisinden uyarlanacak olan Evlilik Halkında Her Şey dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Fox TV'de yayınlanacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler?

Fox TV'nin yeni sezon dizileri arasında yer alan Evlilik Hakkında Her Şey BBC yapımı "The Split" dizisinden uyarlama olarak izleyicisinin karşısına çıkacak. Yayınlanan ilk fragmanın ardından büyük ses getiren dizinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Biz de bunun üzerine Evlilik Hakkında Her Şey dizisi konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler? İşte detaylar haberimizde...

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY DİZİSİ KONUSU NEDİR?

Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir. Müvekkillerin hikayelerinin de dahil olmasıyla "Evlilik Hakkında Her Şey"; aile, aşk, sadakat ve boşanma hukukunun kirli düzenini gözler önüne sermekten çekinmeyecek hikayeleriyle ekrana gelecek. Haberler.com son dakika haberler, gündem haberler ve tarafsız haberler için okumaya devam edin.

EVLİLİK HAKKINDA HER ŞEY OYUNCULARI KİMLER?

Gökçe Bahadır, Sarp Akkaya, Yiğit Kirazcı, Gökçe Eyüboğlu, Fırat Altunmeşe, Tülin Ece, Bertan Asllani, Cevdet Arıcılar, Esma Yılmaz, Rüzgar Doruk Özmü, Emine Ada Sezer, Mila Kasarcı ve Erdal Küçükkömürcü ve Sumru Yavrucuk gibi birbirinden başarılı isimler yer alıyor. Haberler.com kısaca bilgiler sizlerle. Aşağıdan haberimizi okumaya devam edebilirsiniz.