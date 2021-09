Evlilik Hakkında Her Şey konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler?

BBC yapımı "The Split" dizisinden uyarlanacak olan Evlilik Halkında Her Şey dizisinin konusu ve oyuncu kadrosu merak ediliyor. Peki, Fox TV'de yayınlanacak olan Evlilik Hakkında Her Şey dizisi konusu nedir? Evlilik Hakkında Her Şey oyuncuları kimler?