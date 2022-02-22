Evlilik Hakkında Her Şey CANLI izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 20. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak?
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Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey, MF Yapım imzalı, ilk bölümü 21 Eylül 2021 tarihinde yayımlanan, yönetmen koltuğuna Yusuf Pirhasan'ın oturduğu, senaryosunu Seda Çalışır Karaoğlu, Toprak Karaoğlu ve Ayşe Canan Ertuğ'un uyarladığı, Türk yapımı televizyon dizisi. Evlilik Hakkında Her Şey canlı izle! Fox TV Evlilik Hakkında Her Şey 20. bölüm canlı izle! Evlilik Hakkında Her Şey yeni bölümde neler olacak? İşte haberimizde...
Yıldırım'ın ihanetiyle sarsılan Azra, yaşadığı hayal kırıklığının sarsıcı etkisini azaltmak için tüm dikkatini işine ve çocuklarına yöneltmeye çalışır. Fakat Yıldırım'ın ısrarlı aramaları sonucunda onunla görüşmeyi kabul edip, Güneş Kafe'ye gelmesini söyler. Yıldırım elinde çiçeklerle Güneş Kafe'ye gittiğinde onu orada kötü bir sürpriz beklemektedir. Cevher Hukuk'un iflasında Bora'nın da parmağı olduğunu öğrenen Sanem ise intikam almak için Bora'nın peşine düşer. Fakat bu yolculuk ikisini de beklenmedik maceralara sürükleyecektir. Erman Çolpan'a Bora ile ilgili gerçekleri anlatmak üzereyken yaşanan sürpriz bir gelişme olayların seyrini değiştirir. Azra'ya kendini affettirmeye kararlı olan Yıldırım, bunun için her yolu denemeye başlar. Yıldırım'a karşı karmaşık duygular içerisinde olan Azra'yı ise hayatının belki de en büyük sınavı beklemektedir…
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Azra uzun bir süreden sonra ilk kez sakin bir pazar günü geçirmeye niyetlenir. Fakat yaşanan sürpriz gelişmeler Azra'nın bu hevesini kursağında bırakacaktır. Nadide ve Selim'in gerçek yüzünü öğrenen Filiz büyük bir tehlikeyle karşı karşıyadır. Kızının tehlikede olduğunu anlayan Songül, onu kurtarmak için Azra'dan yardım ister. Azra'nın bir planı vardır ancak bunun gerçekleşmesi için, en büyük düşmanları Bora'nın yardımı gerekmektedir. Sanem Yıldırım'la görüşüp ablasına tüm gerçekleri anlatmasını ister. Akis takdirde Azra her şeyi Sanem'den öğrenecektir. Yıldırım, Sanem'i kendisine bir gün süre vermesi konusunda ikna eder. Yıldırım için artık Aza ile ilişkisinin en büyük kırılma noktası gerçekleşmek üzeredir. Güneş ve Yalın ikilisi, Erman ve Çolpan'a eğlenceli bir sürpriz hazırlığına girişirler. Bora'nın kim olduğuna dair sır perdesi tamamen kalkmak üzeredir. Bora'nın kimliği herkesin hayatında büyük değişimlere yol açacak ve kahramanlarımızı yeni bir dönemin başlangıcına sürükleyecektir…
Evlilik Hakkında Her Şey her hafta Salı günü saat 20:00 'da Fox TV'de başlıyor.
Cevher ailesine mensup birbirinden çok farklı dört kadının ortak geçmişlerine olan tepkileri ve farklılıkları işlenecek. Bir evliliğin bütün aşamalarını bu dört kadın kahramanımız üzerinden göreceğimiz dizide; Çolpan (Sumru Yavrucuk) boşanmış, Azra (Gökçe Bahadır) uzun yıllardır evli, Güneş (Tülin Ece) evlilik arifesinde ve Sanem (Gökçe Eyüboğlu) ise evlilik kavramını tümüyle reddetmektedir.
Gökçe Bahadır : Azra
Sarp Akkaya
Yiğit Kirazcı
Erdal Küçükkömürcü
Sumru Yavrucuk : Çolpan
Gökçe Eyüboğlu : Sanem
Fırat Altunmeşe
Tülin Ece : Güneş
Bertan Asllani
Cevdet Arıcılar
Esma Yılmaz
Rüzgar Doruk Özmü
Emine Ada Sezer
Mila Kasarcı