Evlilik bitince podyumlara geri döndü
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Evlilik bitince podyumlara geri döndü

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Evlilik bitince podyumlara geri döndü

Ünlü manken Elif Ece Uzun, Mardinli modacı İzzettin Baran'ın gelinlik defilesiyle podyumlara döndü

Evlendikten sonra podyumlara 2 yıl ara veren ve bu arada ikiz çocuklarını dünyaya getiren ünlü manken Elif Ece Uzun, Mardinli modacı İzzettin Baran'ın gelinlik defilesiyle podyumlara yeniden merhaba dedi. İkiz çocuklarının babası iş insanı Mehmet Tuş ile olaylı bir ayrılık dönemi geçirdikten sonra geçtiğimiz ay barışarak tekrar evlenen güzel manken, "Sanki ilk defa podyuma çıkıyor gibi çok heyecanlıyım " dedi. Çırağan Sarayı'nda gerçekleşen Baran Gelinlik defilesi sonrası gazetecilerin sorularını cevaplayan Elif Ece Uzun "Hayatımın son 2 yılı istemediğim ve unutmak istediğim olaylarla dolu; önce 5 aylık bebeğimi düşürdüm sonra babamı koronadan genç yaşta kaybettim, eşim bütün mal varlığını bir çeteye kaybetti, sonra eşimle aramda geçen olaylardan dolayı birbirimizi kırarak ayrıldık. Neyse artık ikimiz de hatalarımızın farkına vardık ve geçen ay tekrar evlendik. Şu an çok mutluyum. Annelik çok güzel bir şey. Yakında ticarete atılıyorum özellikle ikiz bebekleri olan annelerin sevineceği ikiz bebek beşikleri, ikiz bebek arabaları, pişik kremi, bebek şampuanı ve çocuk bezi gibi bir dizi ürün çıkaracağının da müjdesini verdi.

Kaynak: Snob Magazin

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