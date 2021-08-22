Evli oldukları pek bilinmiyor! İşte Çukur'un Koçovalı'sı Ercan Kesal'ın kendisi kadar ünlü eşi

Çukur dizisinde canlandırdığı Koçovalı karakteriyle milyonlarca insanın beğenisini kazanan ünlü oyuncu Ercan Kesal'in kendisi gibi ünlü olan Nazan Kesall'a evli olduğu pek bilinmiyor. Gözlerden uzak bir birliktelik yaşamayı seçen çiftin evli olduğunu duyanlar, şaşkınlıklarını gizleyemiyor.

Türk sinema dünyasının usta isimleri arasında yer alan Ercan Kesal, genellikle rol aldığı projelerle gündeme gelmesi nedeniyle özel hayatıyla pek konuşulmuyor. Ancak Kesal'in kendisi gibi oyuncu olan Nazan Kesal ile evli olduğunu duyanlar kısa süreli şaşkınlık yaşıyor.

ÇUKUR'LA BÜYÜK ETKİ YARATTI

Ünlü oyuncunun eşi, daha önce yayınlanan Halka, Çocuk ve Bir Zamanlar Çukurova gibi pek çok dizide yer aldı. Pek çok farklı projede yer alan ve başarılı oyunculuk performansıyla çokça konuşulan Ercan Kesal son olarak Çukur dizisinde canlandırdığı 'İdris Koçavalı' karakteriyle kariyerinde önemli bir başarı sağlamıştı.

2005 YILINDA DÜNYAEVİNE GİRDİLER

59 yaşındaki usta oyuncunun eşinin daha önce Türk televizyonlarında pek çok dizide yer alan önemli bir oyuncu olduğufazla kişi tarafından bilinmiyor. Kesal, 2005 yılında dünyaevine girmiş olduğu meslektaşı Nazan Kesal ile evli.

FAZİLET HANIM VE KIZLARI İLE REYTİNG REKORLARI KIRDI

Nazan Kesal, daha önce Star TV'de yayınlanan ve reyting rekorları kıran 'Fazilet Hanım ve Kızları dizisinde de anne rolünü canlandırarak başrol oynamıştı. Ercan ve Nazan Kesal'ın evliliğinden Poyraz isminde bir çocukları da dünyaya gelmişti.