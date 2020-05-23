Evli kadına taciz iddiası karı-kocanın hastanelik eden sopalı dayağıyla bitti
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Evli kadına taciz iddiası karı-kocanın hastanelik eden sopalı dayağıyla bitti

Evli kadına taciz iddiası karı-kocanın hastanelik eden sopalı dayağıyla bitti Evli kadınla ilişkiye girmek için telefonla tehdit eden adamı evine çağıran kadın, kocasıyla bir olup adama meydan dayağı attı.

23.05.2020 11:30 | Son Güncelleme: 23.05.2020 12:26

Evli kadına taciz iddiası karı-kocanın hastanelik eden sopalı dayağıyla bitti

Evli kadınla ilişkiye girmek için telefonla tehdit eden adamı evine çağıran kadın, kocasıyla bir olup adama meydan dayağı attı.

Evli çiftin çağırdığı polis tarafından yarı baygın bulunan adam hastaneye kaldırıldı

ANTALYA - Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde, iddiaya göre kendisiyle ilişkiye girmesi için telefonla tehdit e adamı evine çağıran evli kadın, kocasıyla bir olup adama meydan dayağı attı. Olay yerine gelen polis, yarı baygın halde bulduğu adamı ambulansla hastaneye kaldırdı.

Edinilen bilgilere göre olay Koru mahallesinde dün saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Evli ve bir çocuğu bulunan Hatice Yaman, kendisini telefonlara arayarak ilişki teklifinde bulunduğunu iddia ettiği 45 yaşındaki Kadir Ö'yü eşinin evde olduğu saatte evine çağırdı. Motosikletiyle Hatice Yaman'ın evine giden Kadir Ö., iddiaya göre eve girer girmez Hatice Yaman'a saldırdı. Evde bekleyen Hatice Yaman'ın eşi Veysel Yaman, eline geçirdiği sopayla Kadir Ö'ye saldırdı. Hatice Yaman'ın eşine yardım etmesiyle Kadir Ö. hastanelik oldu.

Veysel Yaman, eşiyle birlikte Kadir Ö'yü dövdükten sonra polisi arayarak durumu anlattı. Olay yerine gelen polis ekipleri yerde baygın yatan Kadir Ö'yü görünce ambulansı arayarak yardım istedi. Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri, Kadir Ö'yü baygın halde sedye ile evden çıkardı. Gazipaşa Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Kadir Ö'nün sağlık durumun iyi olduğu öğrenildi.

"Kocanı öldürür kızına tecavüz ederim"

Olay anını anlatan Veysel Yaman, Kadir Ö.'nün eve girer girmez eşine saldırdığını belirterek " Önceden tehditler olmuş, evime kadar gelmiş,benimle düzgün konuşacaksın demiş. Ben yokken evimi takip etmiş. Çarşıya gitmiştim, eve döndüğümde o da eve gelip eşime saldırdı. O arada ben de sopayla kendisine saldırdım. Eşim de yardım etti, kavga ettik. Benim evde olduğumu bilmiyordu. Telefonda eşimi tehdit etti. Eşime kendisiyle birlikte olmaması halinde beni öldüreceğini ve 13 yaşındaki kızıma tecavüz edeceğini söylemiş. Telefonunu inceledim, başka kızlarla da mesajlaşmaları var" dedi.

"Seni seviyorum, 'sen de seni seviyorum' demezsen zorla olur"

Hatice Yaman da, "Beni sürekli tehdit ediyordu. Bu durumu eşime söylemiştim. Seni seviyorum, 'sen de seni seviyorum demezsen zorla olur' diyordu. Eşinden ayrıl beraber olalım diyordu. Mesaj attı bana 'eve geleceğim' diye. Ben de eşim evde olacağı için 'gel' dedim. Geldi. Eşim eve gelince saldırdı. Birlikte yaptık. Eşimle beraber dövdük" diye konuştu.

Olayın ardından Yaman çifti Kadir Ö'yü dövdükleri sopa ile birlikte ifadeleri alınmak üzere İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Evli kadına taciz iddiası karı-kocanın hastanelik eden sopalı dayağıyla bitti

Kaynak: İHA

Haber Yorumları (1)
OSMAN: Ellerine sağlık. Bir güzel de rezil etmişler. Böyle soysuzlara mahallece sopa atılmalı ki insan içine çıkamasın
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